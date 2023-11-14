迷你小學練森巴鼓成全校運動 山海國小奪屏東縣音樂賽優等

屏東縣恆春鎮山海國小是僅46名學生的極偏迷你小校，創立台北市南港國小森巴鼓隊的老師陳仰真，前年南下客串講師，師生被熱情奔放的森巴鼓聲吸引，校長楊瑞麟籌組社團，陳去年退休後每隔兩周南下義務指導，不僅成為帶動氣氛的表演常客，今年再度挑戰全國學生音樂賽屏東縣初賽，一舉在打擊樂合奏項目締造優等佳績。

楊瑞麟說，陳仰真前年南下客串音樂藝術課的講師，陳曾帶領南港國小森巴鼓隊征戰各地，曾到台中國家音樂廳、台中港快閃、到基隆參加基隆海洋老鷹嘉年華、每年還參加台北市的夢想嘉年華會，由高年級孩子充滿熱情活力的演出，獲得觀眾熱烈好評，讓師生留下深刻印象，心想籌組森巴鼓社團，陳仰真一口答應南下義務指導，還找來社會資源捐贈森巴鼓。

他說，陳仰真去年公職退休後，每隔兩周從台北南下義務指導，加上學校音樂老師方文華協助，隊伍慢慢成形，連中、低年級學生都愛上，每到練習時間彷如成了「全校運動」；去年起，成軍首年的山海國小森巴鼓隊就成了受歡迎的地方表演常客，去年挑戰全國學生音樂賽屏東縣打擊樂合奏項目初賽失利，今年學生技巧更趨成熟，一舉奪下優等。