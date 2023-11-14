培育中台灣漫畫人才 弘光科大與勇者漫畫工作室簽MOU
國立漫畫博物館預計12月開幕，弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系、文化設計與行銷系11月與中台灣最大的Level X勇者漫畫工作室簽署MOU，將共同在學生培育、實習、產學、就業上做深度合作，一起打造中台灣最強的漫畫團隊。
簽署MOU後，勇者漫畫工作室負責人、知名漫畫家洪育府也為弘光學生講座，他建議學生，順應AI時代洪流，賦與漫畫角色特色，學習開創漫畫多元應用領域。
簽署儀式在弘光科大電競館舉辦，由民生創新學院院長陳玉舜、勇者漫畫工作室負責人洪育府代表雙方簽署。陳玉舜表示，勇者漫畫工作室為中台灣最大的漫畫工作室，漫畫家洪育府留學日本學有專精，合作對象遍及各種產業，雙方合作有助於培養學生成為漫畫人才。
洪育府指出，弘光科大多遊系系主任劉明昆本身就是知名漫畫家，在前輩們努力開創下，台灣漫畫擁有一席之地，創作環境自由不受限制，且漫畫家是被政府認可的行業，設立於台中市的國立漫畫博物館預計在12月開幕，未來漫畫人才需求將更大。
簽署MOU後，洪育府接著為弘光學生做「漫畫幕後：分鏡與編劇的藝術與工作室業務」講座，分享漫畫創作歷程及心法。
洪育府說，去日本學的是手繪漫畫，畢業時電繪開始興起，當時他20多歲覺得那是時代趨勢，努力去學習電繪技法，曾被同學嘲笑，10多年後，現在台灣已經買不到手繪工具及材料，他也從手繪、半電繪走向完全電繪。近年AI興起，輸入照片就能輸出不同漫畫風格的圖片，趨勢無法擋下，他建議學生一定要去配合學習應用AI技能，但必須加強賦與漫畫角色特色的能力。
洪育府表示，可開創漫畫多元應用領域，像他的工作室除了和出版社合作，也與三立華人電視劇、大宇資訊、SONY、 line webtoon、COMICS、台中捷運合作，漫畫多元呈現模式包括LINE貼圖、漫畫人像繪製、慶典賀卡繪製、店面打卡牆繪製、科普書及教科書繪製、歷史漫畫繪製、美國網紅漫畫合作微動畫、虛擬偶像人物圖像產出、粉絲頁四格漫畫內容產出、遊戲IP漫畫化、包裝重塑、跨界合作、企業產品IP孵化養成、文本轉換成漫畫書、圖像取代LOGO、企業故事圖像化。
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