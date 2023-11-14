宜蘭慈心增建校舍 將採外加經費補助

宜蘭縣慈心華德福教育實驗中學爭取增建校舍，教育部協商建議縣府拿中央給的一般性補助款，編入年度預算補助慈心蓋校舍。但縣府獲得的一般補助款不能指定做為興建校舍之用，縣議員昨天議會質詢關切此事，縣府表示，將採外加經費方式，縣府向中央提計畫補助其他學校教育設施，補足縣府要分3年給慈心興建校舍的配合款。

慈心華德福教育實驗中學校區在冬山鄉，近年規模擴大，已有國小、國中及高中部，高中部學生因校舍空間不足，借用蘇澳國中12間老舊閒置教室，師生往返兩地覺得不便，校方爭取在原來的冬山校區增建21間教室。

因少子化，教育部已不補助建校舍，也無「新建校舍」補助科目。校方去年底訪立法院長游錫堃尋求協助。

今年6月教育部協商延續一般性補助款方向，初估興建預算近1億元，教育部給縣政府一般補助款，再由縣府分成3年補助學校共9千萬元；但縣府獲一般補助款不能指定用途做為該校增建校舍之用，再加上縣內也有不少學校需要整修或增加學校設備，資源集中某校，讓其他學校校長很有意見。

多位縣議員關切此事，縣府表示，研議配合教育部決議，「宜蘭縣政府得以分3年向教育部國教署提出申請，將採外加經費方式，協助其轄區內其餘學校之教育建設、設施設備或其他教育相關項目費用」。

教育部將給縣府一般補助款，雖不能專款指定，但縣府改提其他學校的建設需求計畫，由教育部給計畫補助，再把省下經費每年編列3千萬元預算，分3年補助慈心華德福擴建校舍之用。