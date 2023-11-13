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她曝小六兒「偷」寫功課被抓包 師採連坐法遭網批：管太多

聯合新聞網／ 綜合報導
有家長透露，就讀國小六年級的兒子因被老師抓到「偷」寫作業，竟被對方以「增加全班功課量」懲罰。示意圖／ingimage
有家長透露，就讀國小六年級的兒子因被老師抓到「偷」寫作業，竟被對方以「增加全班功課量」懲罰。示意圖／ingimage

現在有不少學生因功課量大，導致長期睡眠不足讓父母很擔心。近日，有家長在「家有小學生/中學生~不安親/不補習」透露，就讀國小六年級的兒子因「偷」寫功課被老師發現，竟被對方以連坐法懲罰，讓原PO十分不解。

原PO表示，就讀小學六年級的兒子最近因為「偷」寫作業被老師發現，對方竟當著全班的面以不指名的方式直言「下週功課加倍，因為有人偷寫功課！」她指出，後來兒子擔心連累其他同學，雖然並非真心想向老師道歉，但還是私下傳了悔過書給對方。

原PO說明，後來又有兩位男同學被一名女學生告狀「在課堂中寫作業」，緊急向她兒子求助，了解過後發現女同學原來也有偷寫功課，卻沒有被老師處罰。不滿老師做法的原PO便發文詢問「學生自動自發先完成功課，為什麼老師反應這麼大？然後標準又不同？學校也這麼社會化嗎？」

貼文一出，不少家長認為若孩子在下課寫功課，就不能算是「偷」寫，因此不認同該師作法，「可能問清楚所謂『偷』寫功課是否是在錯誤的時間寫，例如上課中。如果是下課找時間『先』寫，實在想不出有什麼問題…」、「什麼叫偷寫？如果是上課時間寫那就不應該了。如果下課時間寫，那老師就管太寬了吧」、「我也不懂，為什麼學生不能自由的決定自己零碎跟下課時間，做自己想做的事情？寫作業又不是有關品德的問題，為什麼要如此限制？」、「完全無法認同提早寫作業會被處罰，提早規劃時間做完該做的事不是很好？」

還有網友指出，老師採「連坐法」的方式非常不好，「連坐法式的教育就是不行，有違情理，這樣簡單的道理也不懂嗎？」、「即使是上課寫作業，也不該連坐法，其他有專心在上課的孩子很倒楣誒」、「個人不喜歡連坐法的處罰，畢竟這對其他孩子不公平，也會造成同學間的感情不和諧」。

其他家長則分享家中小孩曾被規定不能在學校先寫功課的案例，「以前女兒下課時間寫也被罵過，而且她是舞蹈班，因為晚上還要去跳舞，所以趁下課寫，真的很受不了這種老師」、「我兒子中年級時，班導也是不准孩子在校完成功課，老師說要避免同學互抄！甚至還會把已完成的作業擦掉，但兒子還是會利用時間偷偷摸摸的寫」、「我兒子的老師也不准學生下課寫功課，因為老師希望學生下課能多去操場跑跑跳跳，放鬆眼睛，才不會近視，充足跑跳上課才會專注」。

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