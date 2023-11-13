快訊

下班小心！4縣市大雨恐一路下到晚上 13縣市陸上強風特報

Coldplay主唱致歉「飯店有點貴」…高市裁罰8業者 學者促重罰加公告

先見面還先晚宴？美中拜習會前暗中較勁 北京最終讓步

削鉛筆器該是何模樣？國中生設計「馬上削鉛筆鴨」奪金

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
明華國中學生團隊創作療癒「馬上削鉛筆鴨」，奪得高雄市中小學腦力競賽綜合活動領域國中組第1名。圖／高雄市教育局提供
明華國中學生團隊創作療癒「馬上削鉛筆鴨」，奪得高雄市中小學腦力競賽綜合活動領域國中組第1名。圖／高雄市教育局提供

「削鉛筆器」應該是什麼模樣？高雄市112年度中小學創意運動會腦力競賽成績揭曉，全市111所國中小、2700名學生參賽，其中在綜合活動領域國中組命題上，奪冠的明華國中以黃色小鴨造型，創作出能在募資平台銷售，充滿療癒色彩的「馬上削鉛筆鴨」。

高雄市教育局表示，綜合活動領域國中組命題，著重讓學生認識募資平台新興經濟模式，主題以「削鉛筆器」結合輕質黏土，由參賽選手在限定時間內，完全以手作方式，創作出一項能讓全民瘋狂下單的商品。

黃色小鴨戴上最炫麗的彩色大帽子，坐在馬桶上，以尖銳的鴨嘴幫大家削鉛筆，這款由明華國中團隊創作的「馬上削鉛筆鴨（機）」最後獲得第1名。評審認為作品極具文創與商品化特性，並對生活觀察入微、製作結構細緻，在功能流暢性與商品結構整合度強，原型再經修整後，非常適合在募資平台上架，因此奪下最高分。

明華國中創作團隊有兩人是黏土社的成員，平常就很愛創作黏土小物。學生說，「馬上削鉛筆鴨（機）」作品，靈感來自「馬上」意指在「馬桶上」，「鴨」取代「機」，才創作出用超人氣黃色小鴨與馬桶的「馬上削鉛筆鴨（機）」。

龍華國中團隊創作的「超能媽媽」削鉛筆機獲得第2名，作品以誇示手法將母親的愛與商品連結，顯得溫馨，可商品化表現增加作品強度。第3名是由右昌國中團隊創作的「黑熊如廁去」獲得，作品完整表現削鉛筆機與鉛筆、筆插之間的連結性，又能結合高雄特色增加作品商品化的強度。3項作品整體創作在綜合活動領域上相當優秀，對國中生以自己觀點，能掌握銷售平台特性，成果令評體們驚艷。

「高雄市112年度國民中小學創意運動會腦力競賽」，共有語文、數學、自然科學、綜合活動與藝術等5大領域比賽，各領域前3名優勝隊伍名單如下：

語文領域：國小組─四維國小、明誠中學（國小部）、二苓國小；國中組─五福國中、左營國中、右昌國中。數學領域：國小組─四維國小、東光國小、陽明國小；國中組─楠梓國中、前金國中、復華高中（國中部）。自然科學領域：國小組─龍華國小、莒光國小、過埤國小；國中組─大榮高中（國中部）、龍華國中、 立志高中（國中部）。綜合活動領域：國小組─林園國小、曹公國小、正興國小；國中組─明華國中、龍華國中、右昌國中。藝術領域：國小組─七賢國小、壽天國小、正興國小；國中組─青年國中、龍華國中、龍華國中。

「高雄市112年度國民中小學創意運動會腦力競賽」，共有語文、數學、自然科學、綜合活動與藝術等五大領域比賽。圖／高雄市教育局提供
「高雄市112年度國民中小學創意運動會腦力競賽」，共有語文、數學、自然科學、綜合活動與藝術等五大領域比賽。圖／高雄市教育局提供
龍華國中團隊創作的「超能媽媽」削鉛筆機獲得第二名，作品以誇示手法將母親的愛與商品連結，顯得溫馨，可商品化表現增加作品強度。圖／高雄市教育局提供
龍華國中團隊創作的「超能媽媽」削鉛筆機獲得第二名，作品以誇示手法將母親的愛與商品連結，顯得溫馨，可商品化表現增加作品強度。圖／高雄市教育局提供
「高雄市112年度國民中小學創意運動會腦力競賽」，共有語文、數學、自然科學、綜合活動與藝術等五大領域比賽。圖／高雄市教育局提供
「高雄市112年度國民中小學創意運動會腦力競賽」，共有語文、數學、自然科學、綜合活動與藝術等五大領域比賽。圖／高雄市教育局提供
明華國中學生團隊創作療癒「馬上削鉛筆鴨」，奪得高雄市中小學腦力競賽綜合活動領域國中組第1名。圖／高雄市教育局提供
明華國中學生團隊創作療癒「馬上削鉛筆鴨」，奪得高雄市中小學腦力競賽綜合活動領域國中組第1名。圖／高雄市教育局提供

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

馬桶 團隊 高雄市

延伸閱讀

被酸會投胎是本事！歐陽妮妮槓上陳沂「連國中生都不如」

台中太平傳溺水 1國中生搶救不治

國中生舞槍、嗆校長「已滿9大過」 中市議員：調查期卻無保護機制

學生違規被禁畢旅 請假到景點「剛好遇見同學」師長沒輒

相關新聞

台大迎百年校慶 將邀請6到10位諾貝爾獎得主到校

國立台灣大學即將在2028年迎來百歲生日，校方今日舉辦記者會說明百歲校慶系列規劃。台大校長陳文章說明，接下來將舉辦活動回...

削鉛筆器該是何模樣？國中生設計「馬上削鉛筆鴨」奪金

「削鉛筆器」應該是什麼模樣？高雄市112年度中小學創意運動會腦力競賽成績揭曉，全市111所國中小、2700名學生參賽，其...

新北低碳校園認證 這間學校發電量超越用電量奪金熊獎

環境永續從校園做起，新北市環保局13日舉辦「低碳校園標章授證典禮」，由局長程大維頒發證書表揚141所獲低碳校園標章認證的...

營養午餐用液蛋12月討論 新北：有條件開放且基北北桃同步

進口蛋加工成液蛋產地標台灣，導致流入營養午餐，雙北等八縣市9月底陸續禁止營養午餐使用液蛋，如今風波暫歇，台北市府預計在1...

屏東縣立高中以下學校午餐可吃到一次鱸魚 學童直說好吃

屏東縣府跨局處推動「學校午餐採用國產可溯源鱸魚專案」，這周起在全縣202所縣立高國中小學營養午餐將會吃到一次鱸魚，鶴聲國...

南大附小到蚵寮上課…剖1串20分鐘工資3元 小學生嘆錢歹賺

嘉義「東石蚵」享譽全國，台南大學附設實驗小學昨利用東石網寮村的蚵寮和漁港，以及洗蚵廠作為教學場域，設計「蠔」學問主題課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。