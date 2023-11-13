削鉛筆器該是何模樣？國中生設計「馬上削鉛筆鴨」奪金
「削鉛筆器」應該是什麼模樣？高雄市112年度中小學創意運動會腦力競賽成績揭曉，全市111所國中小、2700名學生參賽，其中在綜合活動領域國中組命題上，奪冠的明華國中以黃色小鴨造型，創作出能在募資平台銷售，充滿療癒色彩的「馬上削鉛筆鴨」。
高雄市教育局表示，綜合活動領域國中組命題，著重讓學生認識募資平台新興經濟模式，主題以「削鉛筆器」結合輕質黏土，由參賽選手在限定時間內，完全以手作方式，創作出一項能讓全民瘋狂下單的商品。
黃色小鴨戴上最炫麗的彩色大帽子，坐在馬桶上，以尖銳的鴨嘴幫大家削鉛筆，這款由明華國中團隊創作的「馬上削鉛筆鴨（機）」最後獲得第1名。評審認為作品極具文創與商品化特性，並對生活觀察入微、製作結構細緻，在功能流暢性與商品結構整合度強，原型再經修整後，非常適合在募資平台上架，因此奪下最高分。
明華國中創作團隊有兩人是黏土社的成員，平常就很愛創作黏土小物。學生說，「馬上削鉛筆鴨（機）」作品，靈感來自「馬上」意指在「馬桶上」，「鴨」取代「機」，才創作出用超人氣黃色小鴨與馬桶的「馬上削鉛筆鴨（機）」。
龍華國中團隊創作的「超能媽媽」削鉛筆機獲得第2名，作品以誇示手法將母親的愛與商品連結，顯得溫馨，可商品化表現增加作品強度。第3名是由右昌國中團隊創作的「黑熊如廁去」獲得，作品完整表現削鉛筆機與鉛筆、筆插之間的連結性，又能結合高雄特色增加作品商品化的強度。3項作品整體創作在綜合活動領域上相當優秀，對國中生以自己觀點，能掌握銷售平台特性，成果令評體們驚艷。
「高雄市112年度國民中小學創意運動會腦力競賽」，共有語文、數學、自然科學、綜合活動與藝術等5大領域比賽，各領域前3名優勝隊伍名單如下：
語文領域：國小組─四維國小、明誠中學（國小部）、二苓國小；國中組─五福國中、左營國中、右昌國中。數學領域：國小組─四維國小、東光國小、陽明國小；國中組─楠梓國中、前金國中、復華高中（國中部）。自然科學領域：國小組─龍華國小、莒光國小、過埤國小；國中組─大榮高中（國中部）、龍華國中、 立志高中（國中部）。綜合活動領域：國小組─林園國小、曹公國小、正興國小；國中組─明華國中、龍華國中、右昌國中。藝術領域：國小組─七賢國小、壽天國小、正興國小；國中組─青年國中、龍華國中、龍華國中。
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