南大附小到蚵寮上課…剖1串20分鐘工資3元 小學生嘆錢歹賺
嘉義「東石蚵」享譽全國，台南大學附設實驗小學昨利用東石網寮村的蚵寮和漁港，以及洗蚵廠作為教學場域，設計「蠔」學問主題課程，帶領學童認識養蚵產業。學生除體驗工人的辛苦，也更珍惜勞力所獲取的報酬。
指導老師張景傑表示，雖然彰雲嘉南各地皆有養蚵，但寄蚵苗、中蚵與成蚵養成、洗蚵、剖蚵等產業鏈皆可在東石見到；另，許多盤商與剖蚵業者集中在東石，吸引外地蚵農將蚵運往東石處理及販售，因此東石是牡蠣主題課程絕佳的場域。
南大附小師生昨來到東石，在蚵寮主人郭戴素花指導下，學生使用鑽孔機將蚵殼打洞，蚵繩約每20公分綁上蚵殼，每條需綁9個蚵殼，日後將蚵串垂掛在海裡，蚵苗自然就會附著在空殼上，這就是「寄蚵苗」。學生顏孜羽說，綁一條蚵串的工資只有3元錢，自己卻花了快20分鐘才完成，真是「錢歹賺」。
學生也體驗剖蚵取肉，大家戴著布手套手持蚵刀，小心翼翼的將蚵刀插入殼中切斷閉殼肌，再打開蚵殼取出蚵肉，但剖開3至5顆牡蠣後就已汗流浹背，再聽到主人說剖1台斤蚵肉工資30元，約要剝50顆才有1斤肉，學生除體驗工人的辛苦，也更珍惜勞力所獲取的報酬。
學生也到網寮漁港觀察牡蠣養殖，當地依據海水的深淺，分別採用浮棚、立棚及倒棚式蚵架，大家不禁讚嘆蚵農的智慧，充分利用河口及沿海水域。有些採收後的牡蠣會送至洗蚵廠，季津洗蚵廠負責人戴森泰說，未經清洗的蚵殼不但成團聚集且附著泥沙，會影響剖蚵的速度。學生黃禹曈說，1籠帶殼牡蠣約150台斤，在機械化作業下只要5分鐘就可洗好。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言