南大附小到蚵寮上課…剖1串20分鐘工資3元 小學生嘆錢歹賺

嘉義「東石蚵」享譽全國，台南大學附設實驗小學昨利用東石網寮村的蚵寮和漁港，以及洗蚵廠作為教學場域，設計「蠔」學問主題課程，帶領學童認識養蚵產業。學生除體驗工人的辛苦，也更珍惜勞力所獲取的報酬。

指導老師張景傑表示，雖然彰雲嘉南各地皆有養蚵，但寄蚵苗、中蚵與成蚵養成、洗蚵、剖蚵等產業鏈皆可在東石見到；另，許多盤商與剖蚵業者集中在東石，吸引外地蚵農將蚵運往東石處理及販售，因此東石是牡蠣主題課程絕佳的場域。

南大附小師生昨來到東石，在蚵寮主人郭戴素花指導下，學生使用鑽孔機將蚵殼打洞，蚵繩約每20公分綁上蚵殼，每條需綁9個蚵殼，日後將蚵串垂掛在海裡，蚵苗自然就會附著在空殼上，這就是「寄蚵苗」。學生顏孜羽說，綁一條蚵串的工資只有3元錢，自己卻花了快20分鐘才完成，真是「錢歹賺」。

學生也體驗剖蚵取肉，大家戴著布手套手持蚵刀，小心翼翼的將蚵刀插入殼中切斷閉殼肌，再打開蚵殼取出蚵肉，但剖開3至5顆牡蠣後就已汗流浹背，再聽到主人說剖1台斤蚵肉工資30元，約要剝50顆才有1斤肉，學生除體驗工人的辛苦，也更珍惜勞力所獲取的報酬。