皮鞋脫膠緊急捆黏登台 一甲國中國樂團奪高市第1

高雄市路竹區一甲國中國樂團在今年高雄市學生音樂比賽拚第1，成軍5年，首次奪得國樂合奏組特優，取得全國比賽代表權。賽前學生皮鞋脫膠，老師緊急用黑膠帶捆黏解決問題。

一甲國中今天發布新聞稿表示，一甲國中國樂團9日參賽，學生穿上正式服裝時，老師發現數名學生腳上的皮鞋都脫膠了。

由於比賽即將展開，輔導室主任吳輝徹與組長李明欣立即從背包拿出黑膠帶，迅速地幫學生們脫膠的鞋子先捆黏，讓他們能夠比賽，不會因為上場行進中跌倒。

校方表示，這一切發生得太快，卻又顯得很自然，老師手中黑膠帶，很快就把問題解決。

一甲國中校長李文欽說，師生們不畏困境，成績來自一步一腳印勤練。郊區孩子家庭經濟並不富裕，學生幾乎3年才買1次皮鞋，脫膠仍能穿上參加比賽，在刻苦環境上猶能力爭上游，造就一甲國中國樂團今年拚到第1。 高雄市路竹區一甲國中國樂團在2023年高雄市學生音樂比賽奪得國樂合奏組特優，賽前老師發現學生皮鞋脫膠，緊急以黑色膠帶黏捆。（高雄市政府教育局）

校方表示，今年在高雄市學生音樂比賽中，分別以自選曲「時光下福爾摩沙」，以及指定曲「西北雨狂想曲」，優美的樂聲與展現純熟技巧，獲得評審委員肯定，獲得國樂合奏東區A組特優，成績傳回學校，親師生與有榮焉。

指導老師陳昱仁說，許多參賽學生過去沒有接觸國樂，甚至原來就沒有樂理基礎，但是他們肯學，多年指導下來，他對學生的態度特別印象深刻，從來不喊辛苦，也不會覺得資源不足。

陳昱仁說，經過反覆練習，經過參與這次全市的音樂比賽，每名學生明顯改變，不但演奏能力提升迅速，也從原來的怯生生，一個個變成落落大方，信心十足，不畏逆境勇往前行。

李文欽說，未來在充實國樂設備之餘，將更積極為團裡面相對弱勢的學生募集更多基礎服飾或穿戴物品，讓所有國樂團學生練習更無後顧之憂，繼續為一甲國中與高雄市爭光。