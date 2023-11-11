屏東上半年兒少保護案較同期增2成5 4步驟取代打罵教育

屏東統計自今年1至6月，共有452案兒少保護案，相較於去年同期增加23.84%，其中未滿6歲的保護案件，有些是因無法忍受孩子哭鬧聲而動手施暴；社會處表示，當父母面對孩子哭鬧的情緒時，建議可採取「理解、接納孩子的情緒」、「協助孩子覺察表達情緒，並釐清原因」、「用舉例說明取代說教」、「引導孩子思考解決方案」等4步驟，幫助孩子解決情緒問題。

社會處表示，面對孩子的哭鬧情緒，父母的身教重於言教，想要一個情緒穩定的孩子，父母應該先穩定情緒。以下詳細介紹4步驟，首先，需理解、接納孩子的情緒，當孩子堅持在某些點時，他會覺得父母都不聽他說，覺得大人只想要叫他妥協、無法理解他，於是會開始反抗、對立、尖叫、大哭，這時父母不應急著告訴孩子「不要哭」、「男兒有淚不輕彈」，而是該同理孩子的情緒，。

接著是釐清原因，父母可以用語言讓孩子辨識自己的真實感受，協助孩子覺察與表達，例如「看你哭得這麼傷心，你一定很難過，對不對？」回應孩子的感受，並協助他正確表達情緒。

第3步驟則可用舉例說明取代說教，很多固執的孩子，當聽到「不行」、「不可以」的時候，就會哭鬧，可以跟他說「媽媽以前也有過這種感覺，我也不喜歡」，等他情緒冷靜下來，再給孩子講個例子，讓孩子從故事裡面去學習。

最後為引導孩子思考解決方案，等孩子情緒緩和下來，引導他調整認知，從另外一個角度看待引起他困擾的事情，例如：「玩具被姐姐用壞了，你覺得很生氣，但你打人也不會讓玩具恢復原狀，我們一起想一想有沒有什麼方法，好不好？」和孩子一起想解決的方式。