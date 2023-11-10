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平溪國中周邊廊道改善工程 公所盼能提升通行安全

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區平溪國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫，區長李天民期盼完工後可以帶給地方更舒適便捷的通行環境。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區平溪國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫，區長李天民期盼完工後可以帶給地方更舒適便捷的通行環境。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區平溪國中校園周邊暨行車安全道路改善計畫，目前正在進行中，今(10)日平溪區區長李天民到現場關心施工進度，除了原有的人行道全部重整，另外排水系統也會優化改善，加上這裡也是天燈節重要會場的周邊道路，期盼完工後可以帶給地方更舒適便捷的通行環境。

平溪區區長李天民指出，此工程主要針對平溪國中校園周邊的通學廊道改善，感謝市府的支持來改善周邊環境，主要將人行道全面重新鋪設，還有易淹水的瓶頸點改善，另外，候車亭和交通號誌桿也在這次工程中一併來優化，讓通學廊道更符合人本環境的需求。

區長李天民進一步說明，平溪國中也是每年平溪天燈節的主場之一，每年天燈節國內外遊客絡繹不絕，透過廊道的改善，也可以建立地方上的國際形象，工程預計明年一月完工，期盼讓周邊環境更優化友善。

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平溪 人行道 天燈

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