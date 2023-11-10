中市后綜高中老舊校舍 斥資逾2億重建動土

台中市立后綜高中2棟校舍老舊，台中市政府斥資逾2億元進行重建，今天舉行動土典禮，市長盧秀燕致詞表示，預計115年9月完工，提供學生更優質的學習環境。

后綜高中89週年校慶暨老舊校舍重建動土典禮今天舉行，盧秀燕致詞表示，台中市政府斥資2億多元重建台中市立后綜高中的懷農館、益智樓，預計115年9月可完工，提供學生更優質的學習環境。

盧秀燕指出，后綜高中設校近90年，分為高中部和國中部，其中國中部沿用舊校舍，有安全之虞，經地方、校方及民代不斷發聲，盼將舊校舍拆除重建，但因學生數眾多近2000人，經費也較為龐大，重建經費高達2億1790萬元。

出席動土典禮的國民黨立法委員楊瓊瓔表示，后綜高中國中部懷農館、益智樓校舍設施設備已老舊，有使用安全上的疑慮，她積極協助市府向中央爭取經費，並在多次溝通協調下，讓整建工程能夠如期如質完工。

台中市教育局副局長葉俊傑說明，后綜高中2棟校舍設施設備已老舊，經結構安全鑑定耐震能力不足，校舍重建刻不容緩，市府除積極向中央爭取經費，同時也自籌大筆經費促成，預計興建地上4層樓，共24間教室，完工後可提供安全舒適且現代化的教學場域。