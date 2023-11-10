中市后綜高中老舊校舍 斥資逾2億重建動土

中央社／ 台中10日電

台中市立后綜高中2棟校舍老舊，台中市政府斥資逾2億元進行重建，今天舉行動土典禮，市長盧秀燕致詞表示，預計115年9月完工，提供學生更優質的學習環境。

后綜高中89週年校慶暨老舊校舍重建動土典禮今天舉行，盧秀燕致詞表示，台中市政府斥資2億多元重建台中市立后綜高中的懷農館、益智樓，預計115年9月可完工，提供學生更優質的學習環境。

盧秀燕指出，后綜高中設校近90年，分為高中部和國中部，其中國中部沿用舊校舍，有安全之虞，經地方、校方及民代不斷發聲，盼將舊校舍拆除重建，但因學生數眾多近2000人，經費也較為龐大，重建經費高達2億1790萬元。

出席動土典禮的國民黨立法委員楊瓊瓔表示，后綜高中國中部懷農館、益智樓校舍設施設備已老舊，有使用安全上的疑慮，她積極協助市府向中央爭取經費，並在多次溝通協調下，讓整建工程能夠如期如質完工。

台中市教育局副局長葉俊傑說明，后綜高中2棟校舍設施設備已老舊，經結構安全鑑定耐震能力不足，校舍重建刻不容緩，市府除積極向中央爭取經費，同時也自籌大筆經費促成，預計興建地上4層樓，共24間教室，完工後可提供安全舒適且現代化的教學場域。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

台中市 盧秀燕 楊瓊瓔

延伸閱讀

影／新社花海明登場 5條免費接駁路線報你知

開行政院會不忘宣傳五月天 盧秀燕：準備好尖叫了嗎？

睽違4年！五月天跨年演唱會場次出爐 連唱6天嗨翻台中

巧遇盧秀燕逛夜市 中一中學生向「學嫂」要學測祝福

相關新聞

影／竹田車站鐵道模型獲日本大獎 永靖高工師生熬夜沒白費

國立永靖高工今天雙喜臨門。4年前畢業的校友張丞瑨捐款36萬元回饋母校，室內空間設計科三年級15名學生製作屏東竹田車站鐵道...

領低收補助被排擠…吃蛋糕遭嗆「過太爽」高中生無奈：沒錢是原罪？

低收入戶、中低收入戶或其他狀況導致家庭生活困難者，在就學期間若符合政府的獎助學金條件，可向各機關申請補助。不過日前一名網友發文分享，自己因領低收入戶補助被同學找麻煩，讓他無奈直呼「我只是個高一生，家裡沒錢只能領補助變成我的原罪？」

路過嚇壞！台灣校慶門口擺「超顯眼巨物」 陸網友直呼奇特

陸人來台有感文化衝擊！南部一間學校，門口擺著高大的花圈，上面寫著「祝XX高中，31周年校慶成功」，為另間國中校方贈送的祝賀之意...

全國家事類技藝競賽4金手5優勝 僑泰高中奪中區第一

僑泰高中在今年全國高中家事類科技藝競賽囊獲4金手、5優勝，並獲幼兒教具製作團體獎第3名、美髮團體獎第5名，獲獎數勇奪中區...

學生拍桌爆粗口！教師氣炸險怒吼 深夜突收私訊1句話讓她破防

「孩子啊…每天都有新的故事」，一名教師在Dcard發文分享，班上一名學生不是第一次上課不專心，已被多位科任老師抱怨，過去自己也曾提醒多次...

國際賽事iGEM奪金 我中學生團隊研發分解塑膠只要3周

明道中學iGEM學生團隊有鑑於許多塑膠材質難以回收處理，往往費時約3年才能分解，研發出分解酵素「新一代聚己內酯可分解塑膠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。