影／竹田車站鐵道模型獲日本大獎 永靖高工師生熬夜沒白費

國立永靖高工今天雙喜臨門。4年前畢業的校友張丞瑨捐款36萬元回饋母校，室內空間設計科三年級15名學生製作屏東竹田車站鐵道模型，榮獲日本全高校鐵道模型大賽3個獎項，家長會和校友會都引以為傲。

永靖高工製圖科校友張丞瑨罹患雙側閉鎖小耳症，成長期接受6次外耳重建手術仍聽力有障礙，他的父親張佐銀是永工校友，目前擔任永工技士，鼓勵愛子就讀永工，入學後請製圖科教師林茂宏嚴格指導，參加2018年全國身心障礙者技能競賽獲得第一名，保送國立雲林科技大學，今（2023）參加在法國梅斯舉辦的第十屆國際展能節職業技能競賽，榮獲CAD機械設計製圖職類金牌。為感念永工栽培，張丞瑨捐款回饋母校。

永工室內空間設計科三年級15名學生對製作鐵道模型有興趣，響應也是鐵道模型迷的導師陳右青號召，投入2023第十五回日本全國高等學校鐵道模型大賽。

陳右青說，接到鐵道模型同好竹塘國中校長黃仲平詢問組隊參加意願，他向學生轉述後，得到熱烈回應，過濾資料後選定屏東竹田車站，前往勘查、測量和拍照後，今年6月17日「動工」，期末考後每天做到晚上11點，學校警衛終於來問「你們還不回家嗎？」7月19日完成模型，錄製解說影片和相關圖表寄到日本參賽，沒想到獲得理事長特別獎、最佳人氣獎、最佳影片獎。