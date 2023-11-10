領低收補助被排擠…吃蛋糕遭嗆「過太爽」高中生無奈：沒錢是原罪？
低收入戶、中低收入戶或其他狀況導致家庭生活困難者，在就學期間若符合政府的獎助學金條件，可向各機關申請補助。不過日前一名網友發文分享，自己因領低收入戶補助被同學找麻煩，讓他無奈直呼「我只是個高一生，家裡沒錢只能領補助變成我的原罪？」
原PO在匿名公社發文，「領補助不能拿手機？領補助不能穿球鞋？領補助不能吃麥當勞？」他表示因為領補助身分，就連媽媽買蛋糕幫他慶生，也被同學揶揄「過太爽」，還被同學們排擠，不僅被亂造謠，還被誣賴偷錢，有時候新文具還會被偷偷被同學拿走。
原PO進一步說明，他用的手機是阿姨的淘汰機，球鞋也是媽媽的老闆娘帶原PO去買的，既不是名牌也沒有破千，他無奈表示，難道領補助就要每天穿的破破爛爛，三餐吃稀飯才行嗎？「我只是個高一生，家裡沒錢只能領補助變成我的原罪」
貼文一出，有網友表示，「教育真的有待加强，有些孩子就是有瞧不起人的心態，好像自以爲是的覺得好玩！帥！殊不知這些行為很幼稚」、「就一堆屁孩沒經濟能力整天吃家裡用家裡的，還在那邊攀比，根本搞笑」、「根本對低收入戶一點觀念也沒有，這樣不行一定得跟老師學校反應」、「開始錄音錄影蒐證」。
另外，原PO也說明，自己的補助內容包括餐費補助、學雜費全免以及每天可以領早餐，但因為班級中有以前國中的同學，所以高中同學在聽說原PO是低收入戶、會領補助後，就開始欺負原PO。對此，有網友好奇，「領補助這種事為什麼他們會知道」、「學校不是應該保密嗎？怎麼會讓同學知道」，並建議原PO應交由校方出面處理。
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