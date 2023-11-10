全國家事類技藝競賽4金手5優勝 僑泰高中奪中區第一
僑泰高中在今年全國高中家事類科技藝競賽囊獲4金手、5優勝，並獲幼兒教具製作團體獎第3名、美髮團體獎第5名，獲獎數勇奪中區第一、全國第三名，校方特別在請來校內舞獅隊與儀隊在門口迎接選手凱旋歸來，歡慶選手們的好表現。
獲金手獎的選手有幼兒教具製作黃思華、施柔羽、美髮葉俊彥、服裝設計郭千華等4人；獲優勝的則有美髮沈佳郁、美顏陳羽彤邱禹晴、服裝製作蔡少云劉思妙等5人。
黃思華說，比賽時教具玩偶線一度打結，情急之下發揮創意，將電火布打成蝴蝶結作為裝飾，終於成功克服難關。
施柔羽說，幼年時父母即已離異，今年8月遭逢父喪，一度想要放棄比賽，但指導老師告訴她，沒有靠山，就要比別人更努力，她毅然將悲傷化為動力，才能有今日的好成績。
葉俊彥說，表哥劉侑勳曾是僑泰美髮的選手，但沒有獲獎，他這次是以完成兩個人夢想的信念參賽，練習過程很苦，不僅曾受傷，還累到想哭，幸好指導老師一路陪伴與支持，才能順利完成比賽。
郭千華說，賽前檢查機台的時候不慎將熨斗中的水打翻，讓她一度不知所措，幸好很快將心情整理好，不急不徐完成比賽。她感謝師長和參賽夥伴，給她溫暖、讓她不斷成長。
校長温順德說，除恭喜得獎的選手努力耕耘終嘗甜美果實，也嘉勉未獲獎的選手為了夢想堅持到底，不斷積蓄人生的養分。他更感謝指導老師辛苦陪伴學生，引領學生完成艱辛的旅程，一圓心中的夢想。
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