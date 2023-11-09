學生拍桌爆粗口！教師氣炸險怒吼 深夜突收私訊1句話讓她破防

「孩子啊…每天都有新的故事」，一名教師在Dcard發文分享，班上一名學生不是第一次上課不專心，已被多位科任老師抱怨，過去自己也曾提醒多次，再有下次就會把該學生座位調移到第一排，不料這名學生竟因此拍桌大喊「憑什麼」，讓她想回擊大吼「就憑我是你的老師！」師生間的戰爭彷彿一觸即發。

原PO還原當天情景，坦言已隱藏了孩子爆粗口的部分，雖然怒氣值滿滿，但理智告訴自己「不是在跟他吵架」，而是要糾正學生的行為。因此原PO只是仔細地看著少年，等他從情緒裡稍微抽離後，才不帶情緒地和他說「我們遵守約定，請你現在換位置」，轉身便走回辦公室。

事隔一天，原PO想了又想，決定寫一張紙條給學生，她寫道「我不知道你為什麼堅持要坐這裡，或許你有你的原因，你一直都是守信用的，這次為什麼不一樣？」不料到了晚上，她竟收到少年的Instagram私訊「我喜歡她」，瞬間，有關少年的躁動和堅持，原PO都懂了。

不過，原PO雖然能理解少年的動機，但也回訊指出這並非上課講話的理由。沒想到，隔天早上學生竟自主找上原PO，不僅為自己的無禮道歉，也承諾會換到前面座位，最後還猶豫地問道「如果下次段考成績進步，能不能換回去？」這才讓原PO點點頭，少年也才笑笑地跑走。

貼文一出，網友們除了感動，也大讚原PO處理師生衝突的方式得宜，「拜託這一定要是真的，不然把我的感動還我」、「『你一直都是守信用的，這次為什麼不一樣』，好喜歡這句話，肯定了少年一直以來的表現，並對於這次不一樣的表現感到好奇」、「妳真的很棒，昨天我多次提醒學生去補功課，我的音量逐漸提高，他對我大喊兇什麼兇，我不想理他，冷處理」、「很棒的分享！老師這個工作最常常沒法做自己以外，還得去教人怎麼好好做自己…這東西是怎麼量化給長官看啦」。