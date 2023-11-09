國際賽事iGEM奪金 我中學生團隊研發分解塑膠只要3周

明道中學iGEM學生團隊有鑑於許多塑膠材質難以回收處理，往往費時約3年才能分解，研發出分解酵素「新一代聚己內酯可分解塑膠」，約3周就能分解塑膠製品，參加美國麻省理工學院所創辦的國際基因工程生物競賽（iGEM）奪金，這也是該校連8年在iGEM奪金。

今年的明道中學iGEM團隊，匯聚高中部、國際部、技術高中部共32名學生，團隊發現，現在坊間雖有許多可生物分解的塑膠材質，卻因為塑膠材質必需在特殊的環境下，如高溫處理廠才能分解，難以回收處理。

團隊以此發想，把生物可分解塑膠聚己內酯材質的酵素，透過耐熱蛋白工程與生物技術研發出可耐受100°C的降解酵素，讓原本約需3年才能分解的塑膠，只要約3周就能在自然界被分解，不需要特別回收處理；團隊把微生物科技及塑膠分解的觀念，分享給鄰近國小學童。

團隊「社會實踐組」組長陳元安表示，他首次參與國際競賽，被盛大的場面震撼，尤其參與者對學習新知的熱情深深感染他，他更希望分享所學知識。

高中部隊長吳安說，他在團隊合作與人力協調方面學到最多，也喜歡團隊一起有新概念的撞擊；國際部隊長許天玫表示，參賽後帶給她不一樣的視野。

指導老師陳沛鴻說，明道中學學生自組iGEM團隊，從2016年「血酒機」、2017年「會吃糖的乳酸菌」、2018年「蚊子採血器」、2019年「微藻空氣淨化器」、2020年「防蛀牙糖果」、2021年「沙門氏菌生物檢測法」、2022年「新世代口服疫苗」到今年的「可分解塑膠」，連8年奪金，看到學生從生活中發現問題、設法解決，甚至忙到半夜，成果卓越，為學生高興。