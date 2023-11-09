中山大學「五感連結」國際工作坊 推人與環境一體共生

為強化社會大眾對於環境及其他生命間一體共生的連結感，中山大學氣膠科學研究中心舉辦 「身態·生態—五感連結 IDG 國際工作坊」，集結科學家、音樂家、藝術家及相關領域專家學者，帶與會者精微覺察身體感官的狀態與背後運作的科學機制，分享關於感官知覺的量子生物學研究新知。

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁指出，近年來在推動聯合國17項永續發展目標（SDGs）的過程中，體認到許多外在環境的改善，必須回歸到人們內在核心素質的改變，包括自我覺察、複雜性覺知、長期導向及願景、連結感、同理心與慈悲、溝通及共同創造的技能等，這些素質正是內在發展目標中的重要指標。

中山大學副校長蔡秀芬肯定結合科學與藝術跨域協作，推動一體共生。王家蓁先以「從五感的量子力學談人與環境的一體共生」為題演講，引用多名近代重要科學家如特斯拉、愛因斯坦、普朗克、薛丁格、波耳等的經典名句與理論，分享近代量子力學的發展，以及有關五感量子力學的最新研究結果，點出宇宙萬物皆是能量的本質、五感運作的科學原理及限制。

王家蓁說，五感是生物體用以感知與環境刺激交互作用的偵測系統，微觀下是感覺器官的受體細胞運作及大腦神經訊號傳輸轉譯後的結果，因此看不到、聽不到不表示不存在。了解五感運作的科學原理及其限制，有助於體察與他人及環境一體共生的客觀事實，進而願意為創造更永續的生態環境而共同努力。

中山大學劇場藝術系助理教授何怡璉帶著大家進行「呼吸的身態想像」，藉由觀想體會地球上的萬物，包括人類、不同生命物種乃至山川森林海洋湖泊，都與地球母親共同呼吸脈動的景象。新秀藝術家許喬茵分享以各種不同生命物種的「眼睛」為主要繪畫對象的創作理念，突顯出不同物種眼中看到的視界。

中山大學音樂系助理教授陳以軒現場演奏，融入海中鯨魚發出聲音的音樂創作，藉此提醒世界是由人類與自然萬物共創的交響樂章。Moon Voice心靈之聲創辦人陳祺欣演奏原創音樂，透過聲音喚起每個人身心與自然的連結。中山大學醫學與科技研究所教授范秀芳分享了味覺的科學，並呼籲與會者減少食物添加劑等味覺的刺激，選擇健康營養並符合身體需求的食物。