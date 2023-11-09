侯友宜母校嘉義高中明年百年校慶 校樹百年徵求三代嘉中人家族
總統參選人、新北市長侯友宜的母校嘉義高中，展開明年百周年校慶系列活動，侯友宜今年99周年校慶回母校，受到師生熱情歡迎，明年是否能以總統身分，回母校參加百年校慶，受注目；百周年校慶管系列活動，即日起徵求「嘉中家族、三代嘉中人」，明年百周年校慶表揚，百年校樹雨豆樹，見證嘉中校史。
古早嘉中人記憶，約百年前1棵雨豆小樹苗在此落根，一直伴隨著嘉中成長茁壯，歷盡風霜雨露，熬過坎坷艱辛，終於挺拔屹立在校園，瀟灑萬千，象徵著嘉中人豪邁與堅忍，早已是所有嘉中人記憶中的焦點，因此1991年師生選它為校樹。
8月百周年校慶系列活動，規畫2梯次玉山登頂活動，10位師生出發，途中遇到許多山友因風雨放棄登頂，嘉中登山隊獲幸運之神眷顧，登頂前天氣好轉，凌晨順利登頂。
校方即日起徵百年嘉中化雨春風「嘉中家族、三代嘉中人」大募集，嘉中創校百年，超過7萬的畢業校友在各行各業頭角崢嶸，足跡遍及世界各地。「嘉中家族」大徵集，凡符合三等親以內（含一等親、二等親及三等親），曾在嘉中校就讀人數合計達5人（含）以上者，即可報名。共錄取報名者中就讀人數最多的2組「嘉中家族」，百年校慶餐會表揚。
錄取的「嘉中家族」明年4月20日百年校慶慶祝大會公開表揚，頒贈百年校慶紀念獎牌，致贈百年校慶紀念特刊，報名即日起至12月31日報名方式：掃描「嘉中家族、三代嘉中人」大募集海報QR CODE填寫報名。
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