家齊舞蹈班巡迴演出 「回身•逐影」醉心轉瞬間美好

邁過30里程碑的台南市家齊高中舞蹈班，即將展開第32屆舞蹈班畢業成果展巡迴演出，今天先在校內演出，分享成果與喜悅。畢展主題「回身•逐影」描繪舞者回身奔跑、旋轉舞動姿態，隨著燈光投射映照出交錯逐影間目眩神迷、絢爛璀璨的舞台景緻，藉此表達舞蹈人醉心於舞動當下的每瞬間。

「回身•逐影」校內場今天下午登場，演後獲得校內師生熱烈迴響，對外巡迴演出首場將於11月11日在高雄大東文化藝術中心舉行，接續為11月15日與12月8日分別於台中中山堂、台南文化中心演藝廳演出。

校長陳韻如表示，今年「回身•逐影」特別邀請台北市立大學舞蹈系林惟華、台灣藝術大學舞蹈系簡華葆、文化大學舞蹈系蘇家賢、滯留島舞蹈劇場藝術總監張忠安、稻草人現代舞團排練指導暨舞者李佩珊、台南藝術大學藝術創作理論研究所博士生暨舞蹈藝術工作者顏佳玟、自由藝術創作工作者方士允等多位老師及舞蹈家參與編創。

演出內容有選自芭蕾舞劇《唐吉軻德》第一幕中展現艷陽高照的西班牙巴塞隆納廣場上充滿著歡欣和跳躍的人們的《巴塞隆納的廣場》、為家齊舞蹈班學生量身創作冷靜理性現代芭蕾《齊南臺》、以詩入舞意境萬千的《悸雨拾夢》、以「你在乎我嗎?」重複對話來營造強烈舞蹈劇場氛圍的《餘光》、探討內心因無形如浪潮般起伏不定的緒而迷失其中的《緒·曲》、處於聆聽身體訊息全然當下創造自己臨在力量的《聆在》、以幻想暗土形體流變風沙世界的《塵風·幻土》等多支舞碼，節目豐富精采，是場不容錯過的舞蹈饗宴。