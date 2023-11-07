竹縣高中不足議員提「終止這校合約」 楊文科：2縣立高中擴校增班

民進黨新竹縣議員歐陽霆與國民黨議員吳旭智今天質詢皆提出，竹縣高中不足，縣府應盡快自辦高中解套。縣長楊文科說，已規劃縣立六家高中、湖口高中擴校作業，並爭取國立高中增班。

新竹縣議會第20屆第2次定期會進行總質詢，吳旭智會中表示，竹縣學生人口數持續增加，竹竹苗地區推估至民國116年時將近3000名學生從國中畢業，因此目前地方對於設置高中有急迫性。

吳旭智說，竹縣有部分未有活化的文教用地，就如台大和台科大的竹北分部校地，此外在亞太美國學校原訂招生要800人，但現在實際不到300人等，仍有空間可使用，盼竹縣府能盡快提出此類土地活化的使用規劃和期程。

歐陽霆則提出，建議縣府評估亞太美國學校的合約是否可終止，若可在此處爭取新設高中，也減少興建工程時間與費用，加上再配合高中增班等措施，可解決龍年學生名額的問題。

歐陽霆說，此外針對中小學延後到校時間，盼教育局可選幾個中小學試辦，對此，教育局長楊郡慈表示，因中小學生會有上、下學接送的狀況，有不少家長希望維持原來的上課時間，才有辦法趕上班，試辦的部分如何做人力分配，仍會尊重各校決定。

新竹縣長楊文科會中說，經過數據分析，2、3年前了解到縣轄學生數成長將面臨入學困難，縣府即著手規劃縣立六家高中、湖口高中擴校作業，預計113至115年規劃六家高中可增加13班，湖口高中可增加6班，共增加19班。

楊文科說，除縣立高中擴充，縣府也積極向中央爭取國立高中增班，同時也考量實驗中學、附中、完全中學設置的可能性，目前正研議洽商中。

至於文教用地活化及亞太美國學校的合約是否可終止等問題，縣府表示，會再審視研究。