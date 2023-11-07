新北某國小100多名學生腹瀉、嘔吐 校長：集中在5年級

新北市新莊區某國小3日出現百餘名學生腹瀉、嘔吐等腸胃不適；校方今天表示，營養午餐團膳業者已暫停供餐，至下午，學生都正常上課並未請假；是否食物中毒由衛生局檢驗調查。

新莊區某國小校長下午接受中央社記者電訪表示，學生於3日凌晨陸續有腹瀉、嘔吐狀況，校方不敢大意，當天上課時調查，有百餘名學生有類似症狀，多集中在5年級各班。

校長說，多數學生拉肚子後並未就醫，其中，有2名學生就診，醫師診斷為諾羅病毒導致。因腸胃不適人數眾多，為求謹慎，依「校園疑似食品中毒事件處理流程」通報。

教育局說，依「中央餐廚服務午餐採購契約」規定，6日（星期一）先暫停團膳廠商供餐給這所國小，以及其他70所學校，各校啟動備援廠商供餐事宜。

衛生局說，前往營養午餐業者廠內稽查，並抽驗留樣的羅勒雞排、肉茸蒸蛋、醬燒豆腐等食物檢體，也將人體檢體送請檢驗。檢驗結果約需1至2星期才能出爐。

衛生局說，稽查團膳廠內環境的照明設備不潔、牆面有髒汙的部分，經複查合格後，除事發學校仍停止供餐等待檢驗結果外，業者將恢復供餐其餘70校。

衛生局說，若檢驗出致病菌，將依違反食安法處新台幣6萬元以上，至2億元以下罰鍰。另，若確定為食品中毒案件，可依食安法移送檢調偵辦。