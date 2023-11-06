台灣之光 花中資優生參加巴西科學博覽會奪3大獎

國立花蓮高中數理資優班高三生林郁軒經由台灣教育科學館選拔，獲選代表台灣參加國際巴西科學博覽會，作品「以機器學習增強無人機飛行準確度」，輔助無人機校正飛行路線與降落，深獲評審肯定，榮獲二等獎暨二項特別獎，消息傳回來讓師生倍感驕傲，他未來將朝資訊科學領域持續精進。

林郁軒自小對無人機興趣，就讀高中後，積極參加科展競賽，今年以作品「以機器學習增強無人機飛行準確度」，從台灣國際科展賽中脫穎而出，代表台灣參加2023年國際巴西科學博覽會。

林郁軒研究製作深度學習模型，輔助無人機校正飛行中的偏差，能準確依照設定路線飛行與降落，獲得評審青睞，打敗各國好手，奪下電腦科學科大會二等獎、科學期刊獎及卡西歐教育獎二項特別獎。他更拿國旗上台領獎，為國爭光。

花中指導老師趙義雄表示，林郁軒是堅韌與解決問題能力的學生，確定初賽後，無時無刻加強自己的作品及英文能力，也能獨立完成研究項目，表現出卓越的獨立思考與學習能力，讓作品能在國際上發光發熱。

林郁軒感謝趙老師的鼓勵，讓他有代表國家出賽的機會，同時也謝謝國立台灣師範大學資工系教授李忠謀，以客觀及完整的方式評估作品，並邀請國立交通大學資工系教授王協源，經數次郵件往返與線上會議討論，找出作品關鍵點並簡化流程，最後讓國際看見台灣。

他提到，巴西國際科展的場地規模、參展狀況與參觀人數，遠超過曾參加過的比賽，也有許多業界與各大學的介紹，這次比賽獲益良多。