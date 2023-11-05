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台中私中生 17.86%高於全國

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市就讀私立中學風氣盛，不過15所私中今年起改採多元入學，各校近日起舉辦營隊，每梯次收費數百到上千元，小六生「趕集」參與，家長忙著出說明會，搶拿私中入場券。議員批評，台中私中就讀率逐年提高，公立學校辦學出什麼問題？教育局表示，中市教科文預算占比最高，將提升公立學校辦學競爭力。

教育部統計顯示，台中市國中生就讀私校比率逐年攀升，108學年度16.96%、109學年度17.22%、110學年度17.57%、111學年度17.86%；111學年度全國平均為14.68%。

各私中112學年度改採多元入學，以在校成績、競賽成果為標準，各校自10月起舉辦營隊，有的免費，有的每梯次收費600元到上千元，課程有闖關遊戲、創意積木、美語情境等，同步舉辦家長說明會。

私中入學新制讓家長恐慌，擔心準備不及，忙著幫孩子報名營隊，甚至連報多所學校，並趕場參加說明會。

台中教產工會理事長林碩杰說，私中入學像「軍備競賽」，孩子忙著參加檢定、補習，以求亮麗履歷，也考驗家長財力，社經地位偏高的家庭湧入私校，將導致校園階級兩極化。

議員陳淑華說，盧市府教育預算占比高，但扣掉調薪、人事費，經費所剩無幾，如何強化公立學校體質？議員陳俞融說，公、私校在雙語、科技及資訊教育資源落差泰大，台中市僅8所公立學校有科技中心，比例不到1成，如何與私校競爭？

教育局表示，中市教科文預算占比達40%，在市府總預算比例最高，學校外師從2018年23位，迄今已增為230位，雙語教學校數從109學年度51校，112學年度已達218校。

教育局長蔣偉民說，將持續重建校舍、更新設備，降低代理教師比率、深化精進課程等，強化公立學校競爭力。

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教育局 台中市 議員

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