淡水民生里攜手竹圍國小、高中 簽災害防救協定書

為了要讓社區鄰里對於防災有更深入的觀念，淡水區民生社區在102年經過新北市府評選為淡水區第一個防災型社區，更被評選為防災績優韌性社區，也是新北市標竿社區，因此淡水民生里為了強化社區防災力量，特別攜手竹圍國小與竹圍高中，簽定災害防救協定書，來為社區的防災更加深入。

民生里長陳李明緣表示，近幾年氣候變化相當快，希望藉此簽定防災協定書來讓學生對於災害有更深入的認識，未來也會由社區所培訓的防災士進到校園來進行宣講讓孩子將防災作為帶回家中加深社區連結。對此校長也表示能夠與社區有防災方面的交流更樂見未來的合作深化。

竹圍國小校長蔣承志表示，學校也都位於坡崁位置，每年也都會配合防災來進行教育知識的扎根，而這次透過民生里社區的合作，無論從課程、教學與活動當中帶動學生的防災意識。

淡水區長巫宗仁表示，淡水區民生里是新北市的標竿社區，也是本年度績優韌性社區，陳李明緣里長不畏艱難，積極與公部門合作改善工程及帶領里民災後復原及提升為韌性社區，作為交流的主軸，透過簽定協定書，讓大家都收穫滿滿，齊心為全民防災的目標努力。