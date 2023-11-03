瑞亭國小澳洲姊妹校來台 體驗校園夜市很新奇

新北市瑞亭國小澳洲姊妹校瑞碧斯蘭汀小學的師長來台，全校師生以最高規格的文化接待揭開交流序幕展現學生多元學習量能；瑞亭校園夜市體驗以及食農DIY，讓姊妹校師長首度體驗台灣夜市文化，各攤位都玩得不亦樂乎，也對於校方用心安排感到很新奇。

台灣夜市最常出現的烤香腸，套圈圈遊戲，飛鏢射氣球等等，現在全都搬到校園裡面來，瑞亭國小為招待遠道而來澳洲姊妹校的師長們，特地將夜市文化帶入校園，各式攤位全由師生一起發想來創作，展現學生無限的創意，也讓澳洲姊妹校師長玩得不亦樂乎。

瑞亭國小校長柯俊生表示，由瑞亭小市長詹迪竤籌畫瑞亭十四景的英文導覽群介紹學校環境特色、接著以本校學生所組成的本土閩南語劇場表演介紹閩語文化之美，活動豐富更包括太平鼓舞蹈及心鼓的演出、瑞亭校園夜市體驗以及食農DIY，最後還以一首英語歌謠演出畫下完美的句點；學生的展能在此次交流完美呈現展露無遺，學校落實多元智能培養，也計畫將在明年7月親訪澳洲姊妹校，推動國際教育深化實質交流，開拓學校師生學習國際視野。

姊妹校的締結交流從無到有，一步一步耕耘，這次雖然只有師長來台，但已串起二校間的濃密情誼，未來瑞亭師生也計畫親訪西澳瑞碧斯蘭汀小學，學生真實入班上課體驗情境脈絡化的學習，教師實際在姊妹校使用全英教學，並規劃二校教育論壇交流聚焦在學生的高品質學習及教師的教學效能議題上，透過本土文化及教育的分享，讓澳洲的師生更認識台灣。