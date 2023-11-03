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獅子會、人民團體聯手 捐款助澳底國小多元學習

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
中華敦信商道交流協會與台北永康獅子會等多位獅友到訪澳底國小，捐贈相關經費近十萬元。 圖／觀天下有線電視提供
中華敦信商道交流協會與台北永康獅子會等多位獅友到訪澳底國小，捐贈相關經費近十萬元。 圖／觀天下有線電視提供

今(3)日上午中華敦信商道交流協會與台北永康獅子會等多位獅友到訪澳底國小，共同參與扶助弱勢學生營養午餐及多元展能社團計畫，共捐贈相關經費近十萬元，以提供孩子更多適性展能的學習機會，讓學校社團能永續發展。

為激發學生潛能，探索自我優勢能力，澳底國小開辦多個課後社團，如提琴社、桌球社、羽球社、趣味英文社等，以弱勢學生優先錄取。但因本地交通不便、外聘師資不易，需支付較高鐘點費，社團經營不易。今日中華敦信商道交流協會與台北永康獅子會遠道而來澳底國小，捐贈社團及營養午餐經費，對學校及孩子來說，都是莫大的鼓勵與支持。

中華敦信商道交流協會理事長蕭文魁表示，自己身為澳底國小學長，從小家境清寒，很能體會資源不足的辛苦，這次接任理事長之際，便希望能夠盡一己之力回饋母校，這些經費能讓他們無後顧之憂透過參加社團活動，找到自己的興趣與專長，早日朝適合自己的方向去學習，邁向成功的未來。

台北永康獅子會會長周志忠，今天看到校長解說學校社團的類別還有這幾年的表現，肯定學校的辦學認真，因此這次送愛到偏鄉捐款活動，希望能讓校方在經費上可以不用有太多煩惱，也讓學生可以學己所愛。

澳底國小校長黃家裕表示，感謝中華敦信商道交流協會與台北永康獅子會對於偏鄉學子的照顧。期盼澳底國小的孩子能在這些善款的幫助下，看到自己的亮點，找到人生的方向，早日朝向專屬於自己的人生道路前進，成為未來國家社會的砥柱棟樑。

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獅子會 偏鄉 營養午餐

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