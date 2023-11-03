明華園「風神寶寶之嫦娥奔月」兒童歌仔戲 來嘉義開演
明華園「風神寶寶之嫦娥奔月」來嘉義縣演出囉！11月10日晚上7點在嘉義縣政府前廣場登場，今天辦宣傳會秀出精彩片段，武術歌舞結合歌仔戲、京劇、武術、舞蹈及現代劇各界菁英同台飆戲，縣長翁章梁偕團長陳昭賢力邀親子一起同樂，感受全台語歌仔戲魅力。
風神寶寶兒童劇團致力推廣傳統戲劇與本土文化，其「風神寶寶之嫦娥奔月」以中秋節故事為創作藍本，透過后羿射日、嫦娥奔月、吳剛伐桂、玉兔搗藥等四大中秋傳說，藉由古老傳說穿針引線，將本土的習俗文化、故事和人文精神介紹給大小朋友，串聯一場奇幻冒險。
縣長翁章梁說，縣府前廣場最近很文藝，繼紙風車哪吒鬧龍宮後，緊接著明華園風神寶寶之嫦娥奔月也將登場，他提到小時候看戲台是庄內大事，都會順道請街坊鄰居出來邊吃飯、邊看戲，且戲劇是感染人心最棒的教育，從體會編劇的功力、演員詮釋情節的過程，慢慢走進戲裡世界是最棒的體驗。
明華園劇團指出，該劇將整座舞台化為超大型的活動立體書，帶領小朋友進入書中世界到月球探險，故事顛覆千年傳統，劇情奇幻，今年更獲選文化部「台語主流化」計畫，將作品改編為百分之百全台語，搭配字幕及大量互動，要讓孩子們在欣賞時更輕鬆親近台語。
團長陳昭賢表示，風神寶寶之嫦娥奔月是自2012年創團以來的第二部大作，劇團盼傳遞本土文化及傳統戲劇給台灣囡仔，全程以台語演出，劇本融合多個節慶故事，又加入風神寶寶串聯起傳奇色彩，台語加上歌舞互動，讓孩子更喜歡台灣的表演藝術。
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