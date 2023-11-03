好修國小校友捐款不留電話 背後有洋蔥
彰化縣好修國小去年開始舉辦創校120年系列活動，常有校長捐款贊助，今年9月收到施姓校友捐款兩萬元，因支票抬頭寫錯，學校要聯絡卻發現沒留電話號碼，經過郵件往返，才知施姓校友工作積勞成疾已喪失聽力，對他心繫母校回饋好修，學校教職員工相當感動，
埔鹽鄉好修國小今年9月收到來自南投縣草屯一張面額兩萬元的支票，以為是贊助一百廿周年慶系列活動，閱讀連同支票寄來的信，原來捐款的施姓校友很懷念幼年在好修國小求學時光，那時不是很惜福，長大後回想起來，很感謝賺錢供他讀書的父母，因此以父母之名捐贈清寒獎助學金給好修。
施姓校友寫錯支票抬頭無法兌現，學校要聯絡他發現沒留電話號碼，只好寄回草屯鎮，施姓校支重寫支票再寄到好修，這次換成他的女兒代筆，說明沒留電話號碼是因施姓校友工作疲累，多年前已成瘖啞人士，對於寫錯抬頭無法很快捐款給好修，他感到抱歉。
好修國小校長趙千慧表示，今年6月間畢業的是第七十八屆，施姓校友民國61年畢業，是第廿七屆校友，由此推算施姓校友72歲至73歲，惦記母校並以捐款紀念父母，造福好修清寒子弟，實在「乎人足感心」；好修一百廿周年校慶系列活動去年揭開序幕，5月舉辦母親節好修之星歌唱比賽，今年11月、12月都有活動， 12月16日舉辦校慶大會，期盼好修校友和各界人士共襄盛舉。
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