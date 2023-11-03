快訊

台南知名海產店即起停業！業者掛紅布條揭原因：屋主說租殺生業差點害死她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好修國小校友捐款不留電話 背後有洋蔥

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉好修國小施姓校友捐款兩萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉好修國小施姓校友捐款兩萬元。記者簡慧珍／攝影

彰化縣好修國小去年開始舉辦創校120年系列活動，常有校長捐款贊助，今年9月收到施姓校友捐款兩萬元，因支票抬頭寫錯，學校要聯絡卻發現沒留電話號碼，經過郵件往返，才知施姓校友工作積勞成疾已喪失聽力，對他心繫母校回饋好修，學校教職員工相當感動，

埔鹽鄉好修國小今年9月收到來自南投縣草屯一張面額兩萬元的支票，以為是贊助一百廿周年慶系列活動，閱讀連同支票寄來的信，原來捐款的施姓校友很懷念幼年在好修國小求學時光，那時不是很惜福，長大後回想起來，很感謝賺錢供他讀書的父母，因此以父母之名捐贈清寒獎助學金給好修。

施姓校友寫錯支票抬頭無法兌現，學校要聯絡他發現沒留電話號碼，只好寄回草屯鎮，施姓校支重寫支票再寄到好修，這次換成他的女兒代筆，說明沒留電話號碼是因施姓校友工作疲累，多年前已成瘖啞人士，對於寫錯抬頭無法很快捐款給好修，他感到抱歉。

好修國小校長趙千慧表示，今年6月間畢業的是第七十八屆，施姓校友民國61年畢業，是第廿七屆校友，由此推算施姓校友72歲至73歲，惦記母校並以捐款紀念父母，造福好修清寒子弟，實在「乎人足感心」；好修一百廿周年校慶系列活動去年揭開序幕，5月舉辦母親節好修之星歌唱比賽，今年11月、12月都有活動， 12月16日舉辦校慶大會，期盼好修校友和各界人士共襄盛舉。

彰化縣埔鹽鄉好修國小慶祝創校120年，製作相關紀念品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉好修國小慶祝創校120年，製作相關紀念品。記者簡慧珍／攝影

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

捐款 父母

延伸閱讀

婚禮前夕男方落跑...她花6.5萬聘「假新郎」演整齣戲 父母心疼配合

找工作父母卻頻插手！搶電話追問未錄取原因 人資曝嚴重後果

玩出禍！12歲男童拉開椅害女同學重摔 父母遭被告賠44萬元

父母離婚後多年沒見…男告女兒索撫養費、醫藥費 判決出爐

相關新聞

小學生夯「鼻吸能量棒」 醫提醒2大症狀要注意

近期在國小學童間流行的除「蘿蔔刀」外，還有一款「鼻吸能量棒」，不過兒童過敏專科醫師提醒，2-3歲以下幼童建議不要使用，大...

高雄民族國中畢旅團食物中毒！出現惡心、腹瀉症狀 49人緊急送醫

高雄市民族國中三年級學生畢業旅行，昨晚入住苗栗縣頭份市尚順君樂飯店後，師生陸續出現腹痛、惡心、腹瀉等症狀，昨晚到今天上午...

校園禁蘿蔔刀 法律學者批「輕重失衡顛倒順序」 指這些應該一併禁

抖音爆紅的塑膠玩具「蘿蔔刀」在國小校園流行。對於「蘿蔔刀」是否危險，政治大學法學院副教授劉宏恩在臉書表示，他強烈建議禁「...

民族國中畢旅團食物中毒就醫 昨晚桃園用餐5菜1湯曝光

高雄市民族國中學生到桃竹苗畢業旅行，昨天傳出食物中毒，全團146人連續2天有48名學生、1名領隊上吐下瀉，送醫初步診斷為...

好修國小校友捐款不留電話 背後有洋蔥

彰化縣好修國小去年開始舉辦創校120年系列活動，常有校長捐款贊助，今年9月收到施姓校友捐款兩萬元，因支票抬頭寫錯，學校要...

國中畢旅集體食物中毒 新竹縣衛生局稽查採檢主題樂園餐廳

高雄市民族國中3年級學生畢業旅行，昨晚開始陸續有學生及領隊出現腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，疑似為集體食物中毒，因昨天行程全團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。