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猩猩演化成人？僑泰學生破解迷思 奪遠哲科學寫作第2名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中高二學生以探究人類演化，獲遠哲文創科學探究競賽科學寫作組第2名。圖／僑泰高中提供
僑泰高中高二學生以探究人類演化，獲遠哲文創科學探究競賽科學寫作組第2名。圖／僑泰高中提供

遠哲文創科學探究競賽成績揭曉，僑泰高中高二1班學生江亞霏、張晏瑜、黃昱晴、劉于安、張意淇等人，探究人類演化，破解「人類是從黑猩猩演化而來」迷思，獲科學寫作組第2名，創下僑泰歷年最好的成績。

今年的遠哲文創科學探究競賽分為「科學寫作」、「科學短片」、「科學漫畫」等組別。高二1班班導師胡雯俐說，該班學生朱彥安、周瑞晟、李侑庭等3人去年參加遠哲科學趣味競賽，獲得最佳創意獎，引起其他學生回響，促成今年全班學生都參賽的盛況。

江亞霏說，她高一上生物課，對生物演化深感興趣，這次參賽主題是希望能破解「人類是從黑猩猩演化而來」的迷思，以問卷調查導入主題探究。

張晏瑜說，團隊因網路上多數資料都有偏誤，只能從蒐集專業文獻、期刊資料下手，並透過小組討論、不斷與指導老師討論，找出正確的資訊。黃昱晴表示，她告訴自己要全力以赴，透過團隊合作為青春留下印記。

指導老師張家璐說，學生犧牲暑假投入研究，克服種種困難完成作品，堅持到底的精神讓她感動。而全班同學展現求知的熱情及團隊合作精神，更讓人刮目相看，她以這群孩子為榮。

校長温順德指出，遠哲文創科學探究競賽鼓勵學生發揮好奇心和想像力，並運用思辯、討論與探究，來展現創意和巧思；江亞霏等學生雖僅高二，卻能運用在校所學，主動蒐集文獻資料，經由分析與統整，以淺顯有趣的方式呈現研究成果，很不簡單，鼓勵學弟妹們以此為榜樣。

僑泰高中高二學生以探究人類演化，獲遠哲文創科學探究競賽科學寫作組第2名。圖／僑泰高中提供
僑泰高中高二學生以探究人類演化，獲遠哲文創科學探究競賽科學寫作組第2名。圖／僑泰高中提供

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