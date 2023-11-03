國中畢旅49師生集體病毒性腸胃炎 取消行程提前返高雄

高雄市民族國中3年級學生赴北部畢業旅行，昨晚48名師生和1名領隊出現腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，送苗栗頭份為恭醫院，學校初步了解是病毒性腸胃炎，學生情況改善後已返回飯店，但決定取消最後一天行程，提早回高雄。師生預訂今天下午5點扺達。

民族國中這次3天2夜畢業旅行共9名老師，126名學生參加，11月 1日出發，預計今天返回高雄，昨天行程中午在六福村用餐，下午至桃園大溪老街，晚上則在石門水庫一家餐廳用餐，晚上入住苗栗縣頭份市一家飯店，近晚間10點，學生陸續出現腹痛、惡心、腹瀉等腸胃道不適症狀，多達49人就醫。

高雄市教育局表示，身體不適學生經治療後症狀已減緩， 校方昨晚已即時進行校安通報並通知家長，並同步聯繫當地衛生局，調查釐清發生原因。如果是特定廠商提供的食物所造成，校方將與旅行社或相關應負賠償責任的單位，協商後續責任歸屬。

教育局指出，若衍生消費爭議，市府行政暨國際處消費者保護室亦將協助學校處理。教育局、衛生局以及校方等相關單位會全力協助學生醫療照護及後續情況追蹤。