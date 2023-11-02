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她嘆國小第一天被師無視獨留教室 網回憶：畫畫太花也被罵

聯合新聞網／ 綜合報導
網友回憶，國小放學時，因家長沒來接自己回家，緊急向導師求救，卻反被無視。示意圖／ingimage
網友回憶，國小放學時，因家長沒來接自己回家，緊急向導師求救，卻反被無視。示意圖／ingimage

不少同學在進入新學期前，都會感到興奮與緊張。有女網友在Dcard透露，回憶起國小第一天上課時，因提早下課導致她的父母沒有及時接她回家，之後原PO不知所措的急向導師求救，卻反被無視，獨自一人留在學校。

原PO回憶，國小第一天上課時，媽媽帶著她、哥哥與姐姐一起到學校，之後她自己坐在教室內聆聽導師公布的事項，而媽媽則是在八點半送孩子到學校後，就先行離開。她表示，當天導師因為「第一天沒課本」決定提早十點半下課，不過自己的母親早已回去，且當時沒有零錢與手機，因此原PO在看見其他同學被陸續接走時，感到非常緊張。

不久後，全一年級的同學都已離開學校，原PO只好緊急向導師求救。她指出，對方當下根本不顧學生安危，直接離去，將她獨自留在學校。不好的回憶讓原PO對小學老師印象極差，她好奇詢問「大家還記得國小第一天的事嗎？」

貼文一出，許多網友紛紛回憶起自己的國小時光，「記得第一天是給我們紙畫畫，然後好像是因為我畫的太花，可能不符合老師心中的期待，我是記得我第一天就被老師罵了」、「我還記得開學前一晚我很興奮，結果隔天開學第一天我媽睡過頭，全班28人僅我1人遲到」、「我記得第一天上學，中午不小心把午餐的湯灑在男同學身上」、「國小第一天，經過籃球場直接被打球的人撞飛，膝蓋跟腳狠狠的在球場上摩擦了一會，痛到一個星期不太能走路」。

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