不滿安親班老師「叫小孩做雜事」 家長痛批：他倒楣活該？

許多家長為了不讓孩子輸在起跑點，會物色安親班增加學習機會。不過一名家長抱怨，安親班老師竟要求小孩改評量、打掃、做雜事，氣的質問「難道作業寫得快就比較倒楣活該要做這些嗎？」

有家長近日在爆料公社發文表示，和小孩聊天時得知，安親班老師都會叫小孩拖地、改其他同學的評量，遇到教室大掃除，還叫他把空櫃子搬到一樓。原PO氣的反問，「是把我小孩當『工』務人員嗎？每個月安親加美語、數學在這家補習班付1萬多，竟然叫我小孩做東做西，難道作業寫得快就比較倒楣活該要做這些嗎？」

原PO認為安親班還有一件事不妥，孩子每天學校的作業少則3樣，多的時候5、6樣，有時還加上背誦與複習，到安親班寫完作業還要寫評量和考卷，已經一大堆作業了，每天下課吃完飯，回家也已經8點多，「不解為什麼安親班老師還要派回家作業？老實說，家長每天工作也很累了，花錢去安親班不就是想要作業外包嗎？還出回家作業是怎樣…我不讓孩子回家寫安親作業，老師就叫他在空檔時間補寫，沒寫完不能玩…」，最後無奈說道，「老師您有小孩嗎？您也都這樣不讓自己小孩休息的嗎？」

對此網友們回應，「教育除了課業教育，還有生活教育，老師請學生做事情，有時是機會教育」、「只要作業有完成，幫忙一下我覺得還好啊！」、「『補習班』也就是『課後學校』，會出回家功課是很正常的。至於在寫完功課後的勞動、拖地、評量，其實白天上學也是有在做，如果老師只叫您的孩子做，而您不願意讓小孩做學習之外的事，就直接找老師溝通」。

但也有人指出，「作業就算了！搬東西打掃在家掃就好，還花錢去幫別人掃？」、「我自己本身是補習班教職員，真心覺得都已經8點多回家了，不應該再出作業，週六日當作複習還能接受」、「你可以透過跟小孩聊天，慢慢引導他說情況，看到到底是不是老師刻意欺負，或者大家一視同仁分配工作而不是當廢物」。