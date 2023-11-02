高科大阿波羅車隊前進澳洲 勇奪世界太陽能車挑戰賽3獎

高雄科技大學「阿波羅太陽能車隊」代表台灣前往澳洲，參加世界太陽能車挑戰賽（Bridgestone World Solar Challenge; BWSC），榮獲精密重量獎暨實用性第二名、全程航程第三名與巡洋艦級總成績第四名。

日本普利司通「世界太陽能車挑戰賽」開辦至今30餘年，是全球頂尖的太陽能車賽事，今年有20餘國、40支隊伍參賽。代表台灣參加世界太陽能車挑戰賽的阿波羅太陽能車隊，成軍已25年，由高科大教授艾和昌領軍，參賽巡洋艦級（CSIRO Cruiser Class）的競賽組別，面對每日巡航500公里以上極具挑戰性的路程。

阿波羅太陽能車隊澳洲長征，橫越北部的達爾文（Darwin）至南端的阿得雷德（Adelaide）共1692公里，路途上多數是荒蕪的區域，需要考量天候狀況，包括高達攝氏40度的高溫、威力強勁的側風，以及過夜時可能還會遭遇蛇等野生動物。

艾和昌表示，此次赴澳參賽的阿波羅九號（Apollo IX），首次配備了由日本普利司通贊助的ENLITEN®永續技術的輪胎參賽，車隊以使用達63％回收可再生材料製成的輪胎在競賽中表現出色，滿足車隊賽事期間的極端要求，包括低滾動阻力、磨損和重量以及耐用性，最終獲得了巡洋艦級競賽組別的第四名。這項成績向世界展示台灣結合綠能研發科技車輛與永續技術輪胎應用的成果。

日本普利司通總經理石井聡人表示，此次因應車隊的需求，深入了解賽事面對的苛刻條件，訂製足夠耐用的輪胎，確保每輛車都能安全，並同時展示其最佳性能，很高興能支援團隊實現夢想。普利司通並現場捐贈20萬，讓團隊研發太陽能車。

阿波羅九號這次也獲得精確秤重獎與實用性第二名，艾和昌說，阿波羅九號外型引起各參賽國目光，因為比起一般競賽用車更美觀、更接近大眾印象中的跑車外型。