小學圍牆聳立 民代：像監獄難親近
近年推動友善校園，愈來愈多學校拆除圍牆，但台東市豐榮國小高牆聳立，鄰近社區沒有公園綠地，居民想進校園活動被圍牆阻隔，議員批評校園高牆猶如「監獄」，盼能改善；教育處表示，校園建築確實可再優化，將先了解居民需求再居中協調。
台東縣議員簡維國昨在議會指出，豐榮國小以前校園沒有圍牆，只用變葉木當綠籬，兒時空氣中不時飄散各族群飯菜香，美好童年回憶卻被近年築起的高牆破壞。
簡維國說，豐榮國小過去周遭都是稻田，人口快速增加後，學校附近有豐榮里及豐安里，二里都沒有活動中心或公園，豐榮國小是最大公共用地，但居民想親近校園卻被高牆阻隔，硬體設施不友善，無法落實學校與社區融合精神。
「勿讓學校像監獄！」簡維國批評，學校圍牆最高處達2公尺，他的身高186公分仍無法看見內部，校方不能以安全為由與社區隔絕。
台東縣教育處長蔡美瑤表示，正式課程後，學校操場可提供居民散步、運動，硬體設施也可與社區共用，她將先確定周邊里民需要，若在學校可接受範圍，樂觀其成。
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