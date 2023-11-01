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南大附小與京都光華小學交流 古蹟、美食有魔力與魅力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南大學附設小學為加深學生對國際社會的理解和親近感，與日本京都光華小學文化交流，進行視訊線上國際交流活動。記者鄭惠仁／攝影
台南大學附設小學為加深學生對國際社會的理解和親近感，與日本京都光華小學文化交流，進行視訊線上國際交流活動。記者鄭惠仁／攝影

台南大學附設小學為加深學生對國際社會的理解和親近感，與日本京都光華小學文化交流，進行視訊線上國際交流活動，兩所學校的學生們透過視訊互動，共同探索彼此的文化，分享所見所聞 ，豐富了彼此的學習體驗，學生更欣喜交到海外學習夥伴。

校長楊怡婷說，為期3次的交流活動中，學生以英文自我介紹，進而介紹學校特色及居住的城市，交流活動中，南大附小的學生踴躍分享學校豐富的社團活動、校本六軸特色課程以及學校精彩可期的各項活動，成功宣揚南大附小「快樂」、「活力」、「創新」及「優雅」的精神。此外，在最後一次的交流過程中，附小的學生們介紹台南歷史古蹟的魔力與美食之都的魅力，包括傳統節日慶祝活動、民俗藝術表演以及特色美食等。

透過跨文化交流，兩校的學生在互動中建立了深厚的友誼，學生們不僅豐富了自己的國際視野，還提升了跨文化溝通能力和團隊合作精神。南大附小校長楊怡婷表示，希望透過這樣的交流，培養學生的國際胸懷和文化包容性，讓他們成為未來具有全球視野的優秀公民。

有學生分享，雖未去過日本，但藉由活動認識了京都之美與日本的文化，還交到了一群海外學習夥伴，獲益良多。

校長楊怡婷說，這次線上國際交流活動為南大附小和京都光華小學的學生們打開了一扇通向世界的窗戶，豐富了彼此的學習體驗，促進兩校之間的友好交流與合作。

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日本 小學 京都

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