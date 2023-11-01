學生瘋玩蘿蔔刀 恐成校園安全隱憂
抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品卻可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，也有議員憂心成為霸凌利器。台北、新北、台中、桃園等縣市已要求學校加強安全宣導，有國小老師說，引導學生建立正確觀念是要務，一味禁止非治本之道。
蘿蔔刀從社群軟體抖音開始流行暴紅，透過3D列印技術很快流通到台灣，市面上文具店幾乎都能買到，單價不到50元，線上購物價格更低。因取得容易，又有一定危險性，教育部表示，已請地方政府、學校留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，並落實學生安全宣導，維護學生身心健康。
新北市教育局已行文各校加強宣導安全措施，教育局長張明文說，不會明文禁止，授權各校自主管理，有學校與家長、學生協議別帶，也有學校先保管，再請家長領回。有人主張學校附近文具店應禁賣，張明文直言，完全禁止效果不一定好，有些孩子反而會覺得手上有違禁品「很威風」，讓情況更難管理。
新北市議員江怡臻質詢指出，雖還沒傳出相關傷害案件，仍不免憂心學生下課刺來刺去造成傷害，也可能成為霸凌工具。
北市教育局也說，已要求各校宣導，不要帶非教學使用物品到學校，被發現會依校規處理。台中市教育局10月25日函文高中職以下學校，要求審慎留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，落實安全宣導。
彰化縣一名國小老師說，任何玩具使用不當都有傷人疑慮，蘿蔔刀對校園秩序最大困擾是製造「咔咔」噪音；教育學者建議師長，從旁輔導正確使用方法，避免無意傷人卻造成實質傷害。
「蘿蔔刀屬於兒少次文化。」彰化縣教師工會副理事長葉晉佳表示，先前流行吃螺絲粉，去年流行鬼滅之刃，今年改玩蘿蔔刀，小朋友玩一段時間失去新鮮感就換玩別的，無論材質為何，任何玩具進入校園，師長都要提高警覺。
彰化師範大學輔導與諮商學系教授王智弘說，學童玩蘿蔔刀可從兩層面探討，一是流行文化，另一是族群認同，師長可從社會心理意象了解小朋友為何喜歡蘿蔔刀，同時評估蘿蔔刀性質、是否具危險性。
士林地院調查保護室主任吉靜如表示，不論是玩具還是工具，使用不當都會造成傷害，最重要是學校做好宣導、輔導，讓學生清楚該如何正確使用。
嘉義李姓家長說，兒子近期吵著要買蘿蔔刀，剛聽到一頭霧水，上網看價錢不貴，買了2把，原以為塑膠製小刀沒什麼傷害性，沒想到近來傳出小刀也隱藏著暴力，已要求孩子只能在家裡玩，不要帶到校園。
新北新店青潭國小林愛玲表示，上周有看到蘿蔔刀在校園出現，通知家長及學生不要攜入校後，已很少看到學生在玩。
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