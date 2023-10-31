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吃飽才有希望 世界和平會邀你一起幫助受飢兒

聯合報／ 教育事業部
世界和平會提供營養早餐，讓孩子的一天從幸福開始。圖／世界和平會提供
世界和平會提供營養早餐，讓孩子的一天從幸福開始。圖／世界和平會提供

台灣約有58萬戶中低收入戶，其中18萬名孩子因經濟困頓導致三餐不穩定。世界和平會自97年起，提供386間國小、逾2萬7千位孩子可以在上課前吃到營養豐盛的早餐，而不是餓著肚子上課。不僅如此，世界和平會也提供38萬份食品與營養品，讓近6萬4千名孩子在晚間或假日可以自行料理食用，不至於挨餓。

世界和平會表示，家境越辛苦的孩子，越容易三餐不穩定，或是食用單一、廉價的食物，導致營養不良或不平衡，對正在發育的兒童來說，會因未攝取足夠營養，導致體力缺乏、專注力不足，學業上得比其它孩子更用功。心理上，則會因為沒東西吃被同學取笑，容易自卑、沒有信心，也易因瘦弱被欺負，導致害怕上學或無法敞開心胸交友。

小民每天餓肚子上學， 但不想被其他人看到他的脆弱，絕不輕易開口喊餓。自從世界和平會提供愛心早餐後，他每天期待上學，因為可以吃到熱騰騰的早餐，不僅如此，世界和平會平日還提供食物包、營養品，節日還會準備適合物資，例如，春節會收到圍爐佳餚，兒童節則是收到文具，讓他和家人感受到社會的愛與關懷。

不只是小民，每天吃愛心早餐的小澤表示：「謝謝叔叔阿姨讓我早餐吃飽飽，我會好好讀書，長大後也要賺錢幫助像我一樣的小朋友。」另一位小瑄說：「謝謝熱心又善良的叔叔阿姨們，讓我們能吃到美味的早餐，因為他們的幫助讓我們心裡暖暖的。」

世界和平會表示，不論是愛心早餐、營養餐食、年節服務，或是為孩子募集學習需要的文具、書包、檯燈等用品，這些都不是一次性的豪華大餐，而是長期、穩定的陪伴，讓孩子即使成長過程較辛苦，也能感受到社會的關愛善意，讓他們更有力量面對問題。

若想為孩子的營養餐食助一臂之力，可查詢世界和平會官網，或電洽：(02)2552-8828。

世界和平會為弱勢孩子提供營養早餐，讓他們不必餓肚子上課。圖／世界和平會提供
世界和平會為弱勢孩子提供營養早餐，讓他們不必餓肚子上課。圖／世界和平會提供
除了愛心早餐，世界和平會也提供食物包、營養品，即使不上課，孩子也不擔心會挨餓。圖／世界和平會提供
除了愛心早餐，世界和平會也提供食物包、營養品，即使不上課，孩子也不擔心會挨餓。圖／世界和平會提供
除了愛心早餐，世界和平會也會提供食物包、營養品，即使不上課，孩子也不擔心會挨餓。圖／世界和平會提供
除了愛心早餐，世界和平會也會提供食物包、營養品，即使不上課，孩子也不擔心會挨餓。圖／世界和平會提供

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