「微星有愛」 新北弱勢國中生獲贈30台筆記型電腦
微星科技股份有限公司長期支持新北教育，特別到新北市淡水區淡水國中捐贈30台筆記型電腦，給淡水國中及中和國中弱勢學生，讓學生能弭平數位落差，不限時間和地點就能透過筆電隨時自主學習，教師也能透過更多元的教學策略，提升學生基本學力。
教育局表示，受疫情的影響，利用數位平台學習已是學生必備的能力，感謝微星科技長年支持新北市，更對弱勢學生的資源扶助不遺餘力。
微星科技經理許志宏表示，公司秉持永續經營的企業公民精神，持續發揮企業的社會責任，籌集資源為弱勢學生及數位教學努力，期待讓社會更加溫暖有愛，同時也落實資源循環再利用，共創雙贏。淡水國中校長王潔雯表示，感謝教育局連結資源，照顧弱勢學子的學習需求，讓孩子們打開學習視野，以數位工具減少學習落差，提升學習效果與成就感。
對此淡水國中受贈同學，也非常感謝微星科技照顧新北市的弱勢學童，讓自己有機會了解網路文化還可以查閱許多資料，有更精進的學習。這次捐贈筆記型電腦，將讓弱勢學生能使用筆電，搭配新北市親師生平台介接的數位學習資源，無後顧之憂的學習，相信能激發學生學習興趣，提升學力品質，也增加未來競爭力。
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