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全齡終身學習 私立大學退場「救火員」林博文在屏東老家築夢

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
完成稻江學院和首府大學退場任務的林博文，正默默開展將屏東恆春家族「起家厝」從荒地變身公益性終身學習環境教育基地的築夢計畫。記者潘欣中／攝影
完成稻江學院和首府大學退場任務的林博文，正默默開展將屏東恆春家族「起家厝」從荒地變身公益性終身學習環境教育基地的築夢計畫。記者潘欣中／攝影

玄奘大學前副校長林博文，3年多前退休後投入高齡產業創新發展領域，被教育部委以私立大學輔導退場的代理校長「救火員」重任，先後順利完成稻江科技暨管理學院和首府大學的退場；老家在屏東恆春鎮、祖父曾是恆春半島首位公醫的他，也默默開展將家族「起家厝」從荒地變身公益性終身學習環境教育基地的築夢計畫。

政大公共行政博士的林博文62歲，任玄奘大學副校長12年，有感於台灣將邁入超高齡社會，退休後投入高齡產業創新發展領域，任社團法人台灣高齡產業創新發展協會副理事長；受少子化衝擊，私校面臨輔導退場命運，嫻熟校務行政且擅於溝通的他，接下教育部高教司委以代理校長任務，在確保現有學生受教權、生活安置及教職員合法權益下，讓稻江院和首府大學的順利退場。

在完成2私校退場「救火」任務的同時，林博文還有個心繫的10年逐夢計畫，就是將恆春老家2甲地、荒廢的家族「起家厝」，改造為公益性環境終身學習教育基地，今年邁入第4年；林家「起家厝」位於恆春山海里濱海地，日治時代由曾祖父林萬成購地種瓊麻，1939年祖母林張粉與友人合資開設瓊麻加工廠，造就當時的繁榮經濟，但隨著被塑料取代後關場。

林家之後出租改為露營區，墾丁國家公園1984年成立後劃為特別景觀區，不能建設開發、從事商業行為，自此荒廢，退休後投入高齡產業創新發展的林博文，心想這裡正是絕佳的終身學習環境教育基地；他說，這裡前身是與地方經濟連結的瓊麻加工廠，整理打造為與在地感情連結的人文基地，可以是文化史展覽館、文創場域、自然生態導覽室、銀髮族樂活場域，透過公益場地和終身學習，延續它的生命故事。

「之前彷如荒地廢墟，靠自己的力量雇工點滴整修，快不起來，設定10年達成！」他說，早年的工廠陸續改造為教室、交誼廳和展覽室，今年並提計畫向墾管處申請成為合格的環境教育場域，他的夢想是成為全齡移地學習的基地、恆春地方學的保存推廣並與國際接軌，進而透過地方創生，從思想改變的途徑來創造在地生活與經濟的吸引力，解決人口結構與環境永續發展。

退休後在屏東老家築終身學習樂園夢，林博文說，這也是家族傳承的使命感，曾祖父林萬成日治時代是恆春蟳廣嘴首任保正（類似現在的區長），熱心地方事務，祖父林新教考入總督府醫學校，1929年派回家鄉擔任公醫，假日就騎機車下鄉義診，47歲時因治療破傷風意外被感染過逝，加上瓊麻工廠的歷史淵源，在此打造終身學習樂園，也是延續家族和地方的情感連結。

完成稻江學院和首府大學退場任務的林博文，正默默開展將屏東恆春家族「起家厝」從荒地變身公益性終身學習環境教育基地的築夢計畫。記者潘欣中／攝影
完成稻江學院和首府大學退場任務的林博文，正默默開展將屏東恆春家族「起家厝」從荒地變身公益性終身學習環境教育基地的築夢計畫。記者潘欣中／攝影
完成稻江學院和首府大學退場任務的林博文，和地文文史工者念吉成合作，默默開展將屏東恆春家族「起家厝」從荒地變身公益性終身學習環境教育基地的築夢計畫。記者潘欣中／攝影
完成稻江學院和首府大學退場任務的林博文，和地文文史工者念吉成合作，默默開展將屏東恆春家族「起家厝」從荒地變身公益性終身學習環境教育基地的築夢計畫。記者潘欣中／攝影
完成稻江學院和首府大學退場任務的林博文，正默默開 展將恆春老家「起家厝」從荒地變身公益性終身學習環境教育基地的築夢計畫，早年的瓊麻工廠建物，慢慢整修為教室、交誼廳和展覽室。記者潘欣中／攝影
完成稻江學院和首府大學退場任務的林博文，正默默開 展將恆春老家「起家厝」從荒地變身公益性終身學習環境教育基地的築夢計畫，早年的瓊麻工廠建物，慢慢整修為教室、交誼廳和展覽室。記者潘欣中／攝影

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恆春 老家

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