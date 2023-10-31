「蘿蔔刀」入侵校園禁不禁？國小師這樣做：禁止非治本之道
近年在小學流行名為「蘿蔔刀」的玩具塑膠刀，有家長擔憂可能會讓孩子受傷。高雄市港和國小老師劉育豪直接面對面與學生溝通，讓學生明白只要正常使用就很安全，他說，重要的是讓學生釐清觀念，一次次的禁止非治本之道。
劉育豪分享，昨天早上剛好有時間，就跟學生討論這個話題，剛好有學生的書包就有2把，於是他請學生示範怎麼玩，全班學生都七嘴八舌分享自己的「玩刀經驗」。
劉育豪接著問班上的學生，知不知道為什麼大人要禁止玩蘿蔔刀？有學生說因為有危險性。接著他要學生表態是否覺得蘿蔔刀危險，原因是什麼？學生回答「有的人會拿它來刺別人身體，或者是眼睛，可能會瞎掉」、「聽說可以刺穿蘋果」、「沒有危險性啦，頭雖然看起來尖尖的，但最前面是鈍的」。
劉育豪表示，他對學生說，蘿蔔刀有危險性，也沒有危險性，更以塑膠直尺等日常生活用品，要學生思考，每個東西用正確的方式使用就很安全，若以不正常方式使用，連一隻筆、一張白紙都可以弄傷人。
最後，劉育豪結語時說，班上沒有禁止帶玩具到校的規定，但他希望學生好好使用，不要對著別人身體比畫，也不能造成傷害。
劉育豪認為，直接下達禁令是最快的方式，也有盡了告知的義務，但更重要的是，是要讓學生釐清觀念，才可以推及其他。不然誰知道下一波又是怎麼樣的玩具會流行起來，一次次的禁止，並非治本之道。
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