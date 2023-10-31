土城某校喬分數爭議 教局：該扣分就扣分
新北土城區某國中發生家長找議員「關心」段考分數事件，引發議論。新北市教育局昨派督學入校調查，教育局長張明文說，該扣分就扣分，要修改相關規定應適用在下次考試才符合公平原則。新北市教師產業工會理事長吳添寶說，修正評分規則要考量時機，在民代陳情家長意見後修正評分規準，很難不被非議。
土城某國中學生因剛進入國中，不諳段考規則，未使用規定的黑色墨水作答，而使用鉛筆，面臨不給分代價，校內評議委員決議改成酌情扣分，引發其他家長抗議，爆料是有議員關心才影響校方作法。
市議會國民黨團昨總質詢也聚焦此案，議員江怡臻說，民代喬成績凸顯綠營在破壞教育體制，要求市府要扛住預算審查壓力。
代理市長劉和然說，政治力不介入校園是大前提，此事件掀起很大討論，已派員到校了解過程。張明文回應，教育局已請學校依據試場違規處理辦法，重新召開會議討論；有關學生考試違規樣態扣分標準，如經評估需修改試場違規辦法，得經校內成績評量委員會討論修正後，於下次定期評量適用。
全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務說，國中小各校在學習評量準則是參考教育部、教育局大方向制定，經過課程發展會、學習評量委員會同意，若因民代關切等因素而修改作法，對全校學生有失公平。
新北市教師產業工會理事長吳添寶說，學生不服成績考核結果，可依規定申訴，家長卻透過民代向學校陳情意見，導致有施壓關說之嫌，也影響民代清譽，讓單純申訴成績考核事件變複雜。
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