全台高中職休學生 台中六都最多

教育部統計，去年全台高中職生有2.2萬人休學，台中市1662人六都最多。議員朱暖英說，教育局應重視高中職生「中離」問題，尤其詐騙猖獗，要小心孩子被幫派吸收。教育局長蔣偉民說，今年迄今為1650人已略減，將持續關注；休學主要為科系不合或家庭因素，台中各高中有104名專業輔導老師，將採個案輔導。

朱暖英說，台中市目前有26所市立高中職、22所私立高中職，去年中途休學的學生有1650人，高雄市1427人、新北市1235人、桃園市1154人、台北市1066人、台南市812人，台中市休學人數六都最多；台中高中職陷入「離學潮」，學生以休學行動遠離校園，教育機關應提出改善措施，以免拒學問題擴大。

朱暖英說，詐騙猖獗，司法單位警示未滿18歲涉犯詐欺案件數增加，學生被當成車手利用，新北、桃園與台中地方法院案件量最高，台中休學的高中職生人數多，應嚴防被犯罪集團吸收，加強輔導回到校園，以完成學業。

教育局說，高中職學生休學因素包含就讀科系志趣不合、家庭因素，學生對讀書沒興趣等，校內都有專業輔導教師，將採個案輔導，確認學生志趣，並提供輔導就學、轉系或謀職相關協助。

台中市高中校長分析，高中職生休學原因不一，多數高中生休學是為了考更好的學校，例如寫錯1、2題而錯過第一志願，有人寧可重考；體育班學生後來發現志趣不合，或者選讀技職科系卻沒興趣的，都可能休學；進修部學生白天工作太累，也可能會選擇休學。

另外，議員陳清龍關心，衛福部提供15至30歲年輕人3次免費心理諮商，台中市名額供不應求，擔心年輕學子心理健康出狀況。教育局表示，近日將與高中以下的輔導老師開會研議，目前正規畫校內諮商管道線上預約系統，預計下學期可上線。

明道中學2021年開設「解憂站」，有互動式心靈信箱。校方表示，高中生困擾主要為情緒、人際、家庭關係等，其中情緒困擾最多。西苑高中校長劉洲溶說，青少年自殺率年年升高，學生困擾包含家庭、感情、同儕或網路社交等。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線