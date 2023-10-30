土城某國中傳議員喬分數 校方否認

新北土城區某國中發生家長找議員「關心」段考要送分事件，引發各界討論，市議員黃淑君跳出來自清，強調只是傳達家長陳情與教育局說明，未和校方聯繫。學校也說「議員沒有那麼大的權力」，是照校內現有機制處理，只是委員會初步決策，校方還沒有最終核定。

近期是國中段考時期，土城區有國中卻發生學生家長找議員「關心」要送分事件，有家長為此私下詢問教師，教師也相當無奈表示，透露的確有來自校外的「建議」，校內因此正處理加分程序。

外界議論紛紛，藍綠議員都發聲要求查明。市議員江怡臻憤怒表示，不知道校方承受多大壓力，市府應說清楚。昨天下午黃淑君主動自清說，土城國中爭議事件，僅轉傳家長陳情意見與教育局協助說明，期間跟校方並無任何聯繫，一切尊重教育局依相關規定辦理。

該校校長嚴正澄清「議員沒有那麼大的權力」，根本沒有外界所說的外力介入，學校本來就有相關機制，讓家長等不同族群有委員會可以做討論，即便有收到家長及學生陳情，還是要透過校內程序做討論。

校長說明，情況是有多名7年級學生剛進入國中就面對段考，不諳考試規則，未使用黑色墨水作答，因此面臨可能不給分的規定，「酌情扣分」只是委員會決議，還沒有到最終核定。

校長強調，網路上截圖多是揣測，內容不精準，如果說家長參與就是外力有些奇怪，應該是導師們有誤解。