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匿名貼文稱老師罵髒話 新北某國小擬提告網友：不實指控抹殺教學努力

中央社／ 新北29日電
有網友日前在臉書「小一聯盟」內留言，質疑新北市某所國小的老師會罵小朋友髒話，引發學校老師憤怒。情境示意圖。圖／Ingimage
有網友日前在臉書「小一聯盟」內留言，質疑新北市某所國小的老師會罵小朋友髒話，引發學校老師憤怒。情境示意圖。圖／Ingimage

有網友日前在臉書「小一聯盟」內留言，質疑新北市某所國小的老師會罵小朋友髒話，引發學校老師憤怒。這所國小校長表示，為還老師們的清白，校方已打算提告。

在「小一聯盟」的臉書（Facebook）粉絲專頁中，日前有人匿名貼文稱「請問各位家長，你們兒女的學校有老師會罵髒話嗎？」他說，因為某國小的老師幾乎都會罵髒話。貼文中還列舉老師會罵的許多髒話。

這所國小校長向中央社表示，校內老師沒有網友所稱的情形，明顯是惡意攻詰，等於匿名指控了校內所有老師，所有老師怎麼可能會做這種事。

他表示，校內老師們對此貼文都很生氣，而這不實指控更抹殺了老師們辛苦教學的努力，因此，校方已有打算提告妨害名譽，希望司法能還給老師清白。

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妨害名譽

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