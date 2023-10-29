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聽音辨位踢足球 盲生射門「很有成就感」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市啟明學校特地和日方合作，邀集專業團隊來學校，讓學生體驗盲人族球。圖／台北市啟明學校提供
台北市啟明學校特地和日方合作，邀集專業團隊來學校，讓學生體驗盲人族球。圖／台北市啟明學校提供

「盲人足球」是國際上視障者都十分感興趣的運動，台北市啟明學校特地和日方NPO法人静岡FID足球連盟及NPO法人清水足球協會舉辦「盲人足球體驗活動」，在專業教練、老師帶領下，透過拍手、敲擊、口語引導學生將球踢入球門，不少學生分享，一開始確實不好掌握，但後來成共將球射門，成就感滿滿，希望未來有機會可以多體驗類似課程

校方表示，在教練引導下，學生先以球感體驗方式，知道盲人足球規格及大小，並透過簡單的手部搖球、互動傳接球，循序漸進到足部控球，剛開始有很多同學對於足球的概念就是踢了球會一直跑，然後撿不到球，盲人足球上方則加了小鈴鐺，讓球體變得比較重也可讓盲人較容易掌握。

校方說，一開始學生對於足球掌握度還有點不足，有時候球傳一傳會跑走，找不到球，但在專業老師翻譯下，透過拍手、敲擊、口語等互動協助視障者完成簡易的攻守，在所有學生完成基本練習後，所有同學到球門前，教練把球傳給同學，必須聽聲先把球停住，再透過教練引導射門。

「聽到球中的鈴鐺發出扣囉扣囉的轉動聲很新奇」，一名參與同學分享，剛開始確實不好控制，靜下心後多練習幾次，真正上場踢出去後，聽到旁人的鼓掌，就知道自己成共進球了，一名高職部同學也直呼「好難喔，特別是戴上眼罩後無法踢到球，相比自己還是喜歡打籃球」，不過在教練、老師引導下，最後每位學生都有成功進球紀錄。

校方說，日方單位在活動結束後將三顆盲人足球送給啟明學，期待學校體育老師可以將盲人足球融入課程教學，雖然「盲人踢足球」在台灣可能很陌生，但在日本、大陸等國家是很興盛，且是視障者十分感興趣的運動，也希望明年主辦方能繼續來學校辦體驗活動。

學生剛開始對於足球掌握度還有點不足，但在專業老師翻譯下，透過拍手、敲擊、口語等互動協助視障者完成簡易的攻守，結束後學生都充滿成就感。圖／台北市啟明學校提供
學生剛開始對於足球掌握度還有點不足，但在專業老師翻譯下，透過拍手、敲擊、口語等互動協助視障者完成簡易的攻守，結束後學生都充滿成就感。圖／台北市啟明學校提供

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