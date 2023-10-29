14女中聯盟 培養科技業女力
台積電近年大舉徵才，打破只有理工男的刻版印象，攬才、培育對象向下探到女高中生，台積電高階女主管透露，女性在科技業比率常不到三成，但女性有柔軟、細膩、處事圓融、關懷同事等特質，鼓勵女高中生突破性別框架，別讓環境定義自己。
北市教育局昨與台積電辦「台灣高中女力科技論壇」，邀台積電研發組織處長廖思雅與Google台灣總經理林雅芳返母校北一女分享職場經驗，來自八縣市、卅校、近二百名學生共襄盛舉。北一女也與全台十三所女校組台灣高中女力科技聯盟，簽合作備忘錄，未來舉辦科技講座、工作坊、科研競賽等，激勵女生投入科技領域。
廖思雅分享，從輔大物理系求學到進入英特爾、台積電等科技業服務，工作環境以男性居多，女性約僅一、兩成，若有三成就是非常棒的地方，鼓勵同學，不要被環境定義自己只能怎樣。也認同要有保障名額給有能力的女性。
林雅芳說，科技業是男多女少的行業，自己每次開會都是唯一或唯二女性。她也觀察到，有些女生為了證明自己，結果自我要求到百分之一百二十甚至百分之一百五十，反而承受很大壓力，希望女生找到熱愛事情時，「把外面干擾聲音關掉」，不因他人刻板印象給自己壓力。
台積電人才開發暨招募處長莊秀華表示，台灣女性投入理工科比例仍有提升空間，從企業角度來看，許多女性夥伴表現非常優秀，團隊合作過程中可以為組織帶來多元觀點。
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