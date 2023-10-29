看好AI願景 北一女理組增加

ＡＩ時代成世界趨勢，科技業也大舉向女性攬才，北一女近年選讀二類理組學生漸增，相較過往成長二倍，女高中生認為，工程師不再是男性的專屬職業，女性也可以很強，有人看準科技業的未來發展，想朝ＡＩ產業前進。

北一女中二類班在一○八課綱實施以來，學生選讀愈來愈多，從一○九學年度的三班，增加到一一二學年度四班。校方分析，學生看到ＡＩ未來發展性，影響選讀班群意願。

北一女科學班高三生陳靖叡，今年獲選參加美國國務院「科技女孩計畫」。她認為，ＡＩ是未來趨勢，大學選科一定會選擇與此有連結的課程，也分享自己對數理有興趣，過去第一次感受到男女性差距是在拚國際化學奧林匹亞，被說是靠女性保障名額來的，感到相當不服氣。

「台灣高中女力科技論壇」主持人是北一女校友、台大電機大四生杜昀蓉。她提到，從小數理成績較優，高中時期加入機器人研究社，立志要往電機專業發展，如願進入電機系，發現女性比例確實很少，希望透過論壇，鼓勵更多學妹加入理工科系探索。

花蓮女中數資班高一生黃佳瑩說，大環境下，科技業還是比較有發展趨勢，未來職涯想朝工程師方向努力，跟學姊一樣優秀。

北一女校長陳智源說，女性在學術研究和創新思維都有非常高的天分跟努力，是未來推動台灣科技產業一股重要力量，期許高中女生能突破性別框架，勇敢挑戰夢想的天花板。