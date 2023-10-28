北一女念理組激增2倍 女高中生：工程師不再是男性專屬

AI時代成世界趨勢，北一女近年選讀二類理組學生漸增，相較過往成長2倍。「2023台灣高中女力科技論壇」今邀請北一女2位校友台積電研發組織處長廖思雅與Google總經理林雅芳返校分享，參與學生認為工程師不再是男性的專屬職業，女性也可以很強，有人看準科技業的未來發展，想朝AI產業前進。

北一女中表示，二類班在108課綱實施以來，學生選讀有上升趨勢，109學年度為3班、110學年度為4班、111學年度為5班、112學年度為4班，相較過往二類組班級數僅2班，近年成長2倍，原因在於世界趨勢AI興起，讓學生看到未來發展性，影響學子選讀班群意願。

北一女科學班高三生陳靖叡今年獲選參加美國國務院「科技女孩計畫」，她認為AI是未來趨勢，大學選科一定會選擇與此有連結的課程，也分享自己對數理有興趣，過去第一次感受到男女性差距是在拚國際化學奧林匹亞，她因女性保障名額進入冬令營，卻被說是靠保障名額來的，當下感到相當不服氣。

北一女校友、台大電機大四生杜昀蓉今擔任論壇主持人，她提到從小數理成績較優，高中時期加入機器人研究社，立志要往電機專業發展，如願進入電機系，發現女性比例確實很少，希望透過此論壇能鼓勵更多學妹加入理工科系探索。

花蓮女中數資班高一生黃佳瑩說，大環境下，科技業還是比較有發展趨勢，未來職涯想朝工程師方向努力，期許能像2學姊一般優秀，成為科技業一份子。基隆女中數理實驗班學生陳昱璇表示，聽完2位學姊分享，更了解女性在科技業的發展與優勢，未來有意往科技業發展，尤其是結合AI科技的工作。

北一女校長陳智源說，國內科技領域教育蓬勃發展，同時向下在高中教育扎根，今天14所高中女校成立聯盟，提供更多科技教育資源和機會，希望推動高中女力科技教育。他相信女性在學術研究和創新思維都有非常高的天分跟努力，且會是未來推動台灣科技產業一股重要力量，期許高中女生能突破性別框架，勇敢挑戰自己夢想的天花板。