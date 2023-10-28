聯合盃作文大賽宜蘭初賽登場 綠博、前瞻入題接地氣

聯合盃作文大賽宜蘭區初賽今天舉行，1400多位國小中年級到高中職的學生，分成6組參賽。各組題目靈活，小學生書寫雨天的享受、國中生的永續校園題目與宜蘭綠色博覽會有關，高中職的題目是前瞻建設，從宜蘭爭取前瞻建設說明想法與感受，各組題目的深淺度區別高。

邁入第17屆聯合盃作文大賽由縣政府指導、聯合報系承辦，宜蘭區賽在復興國中登場，雖然細雨不斷，但家長與學生掌握難得競賽盛事，國小中年級組作文題目「雨天最棒的享受」，很符合今天的天氣，中道小學學生藍柏然說，宜蘭經常下雨，題目很好發揮。

另外，國小高年級組題目是「天空傳達的訊息」，國中七年級組「當我和別人意見不同的時候」，國中八年級組「永續校園由我做起」，國中九年級組「我的英雄之旅」，高中職組「請說明宜蘭縣前瞻建設的金額與項目如何建議？並結合經驗與見聞，寫下感受與想法」，每組現場揭題，附帶說明指引。

以英雄之旅而言，文中應包括背景動機、挫折轉變、體悟收穫；高中職的前瞻計畫貼切時事，說明中引用國發會統計前瞻補助宜蘭的8大建設，包含大家耳熟能詳的班班有冷氣、長照、道路生活圈及城鎮之心等。

宜蘭高中游惠甯看到前瞻題，想了5分鐘才下筆，她從生活體驗取材，書寫長照計畫及休閒運動，因為國家的根本是人民，須以人民的需求為核心去推動發展計畫比較重要；北成國小學游昕橙書寫「天空傳達的訊息」，晴時多雨偶陣雨的天空，有好有壞，人們的作息隨天空訊息流轉，而農民更是靠天吃飯。

復興國中七年級學生陳蘭宣參加過三次聯合盃作文大賽，她表示，比賽磨鍊文筆，這是很好的機會，尤其就在自己就讀的復興國中比賽，很方便。

更有熱心配合的家長及老師，王慧君老師每年都會鼓勵她音樂班的孩子來參賽，今年五年級音樂班的9位學生都來了。她說，作文大賽讓大家感受賽場上60分鐘的書寫筆感，比賽結束後聚餐交流，這樣很好。

就讀宜蘭國小的林沛希，媽媽鼓勵她閱讀寫作，四年級及五年級參賽時都取得進軍全國賽機會，且獲得六級分及五級分佳績，媽媽認為這個比賽很好，對孩子將來面對會考有很大幫助。