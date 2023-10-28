新屋國小120周年邀四代同堂回校 校友憶當時教室土造

桃園新屋國小120周年校慶活動，今年特別邀請三代、四代校友回娘家，其中第一代的83歲邱秋雄的女兒、外孫及外曾孫也都就讀新屋國小，邱秋雄說，目前校舍已改建3次，當時一個班70多人，也都沒遊樂設施，現在回來真的回憶滿滿也相當感動。

新屋國小建於1904年，起初為楊梅公學校新屋分校，後來范姜開超、范姜開宏兄弟捐地兩甲餘做校地，並於1911年核准獨立建校改稱新屋公學校1941年再改稱新屋國民學校，1946年國民政府改革學制改稱新屋鄉中心國民學校，1968年9年國民義務教育才改為現名。

新屋國小這次邀集2組4代同堂及9組三代同堂校友回娘家歡慶。邱秋雄與女兒58歲的邱碧珍、曾孫35歲的陳豪及7歲就讀小一的陳震頤也都就讀新屋國小，邱碧珍說今天回來母校，滿滿回憶湧現，真的相當感動，內心非常澎湃。

邱秋雄表示，距他讀書至今校舍已更新3次，他是第42屆校友，當時校是都是土造地且僅有3間教室，班上多達70多位學生，更曾因為校是不足到鄰近范姜公廳上課，直到他畢業時校是才陸續蓋好，當時全校多達2700多人。

邱秋雄說，當時根本沒什麼遊樂設施，都是自己玩陀螺、放風箏，跟今天已大不相同。邱碧珍也說，因為生在客庄，大家國語都說不好，還曾被老師認為是難教的孩子，不過之前要新建校舍，身為校友的她有捐錢，真的很懷念。

邱碧珍說，因為爸爸生了4個女兒，身為長女的她雖然嫁到台北，但卻選擇回新屋買房子，連帶兒子也在新屋買房，世代都在新屋居住，自然全家都就讀新屋國小。

桃園市長張善政今出席校慶並切蛋糕慶生表示，新屋國小是新屋區第一所學校，120年來不但見證新屋成為桃園的漁米之鄉，也致力提供優質師資及教學環境，感謝新屋國小多年來為桃園培養許多傑出人才，期許下一個120年新屋國小越來越好、孕育更多對社會有貢獻的人才。