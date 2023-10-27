「營養100」計畫加菜 鼻頭國小學童喜吃漢堡和炸雞

中華開發文教基金會推動「營養100」計畫，補助偏鄉學童營養加菜金，今(27)日更到東北角鼻頭國小和和美國小擔任一日廚工，以實際行動陪伴學童成長，午餐就準備同學票選出來的西式漢堡和炸雞，基金會透過兼具美味與健康的盛宴，表達對學校師生的心意，希望為大家帶來難得的幸福體驗。

由凱基投信總經理張慈恩及開發金文教基金會執行長楊秀娟，率同一行12人，從食材採買、洗菜備料、蒸煮到打菜，都分組一手包辦，今天的餐點是由學生票選出來的主菜是西式漢堡，配菜有美味炸雞腿，還有玉米濃湯、水果和奶酪。

凱基投信總經理張慈恩說，今天到東北角辦理營養100分計畫及午餐約會，不僅補助營養加菜金，也透過「午餐的約會」由企業志工至偏鄉小學擔任午餐志工，為孩子們親手料理一場午餐盛宴，看到孩子們享用美食的滿足表情，是給這些志工莫大的鼓勵，也希望今天這些志工的陪伴，能帶給孩子更多溫暖。

鼻頭國小校長李延昌說，感謝凱基投信張總經理，楊執行長帶領中華開發文教基金會的企業志工們，透過愛與熱忱攜手我們鼻頭國小與和美國小，到校辦理營養100分計畫，為全校師生的營養健康盡一份心力。