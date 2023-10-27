「營養100」計畫加菜 鼻頭國小學童喜吃漢堡和炸雞

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
在中華開發文教基金會「營養100」計畫幫助下，鼻頭國小學生午餐吃的西式漢堡和炸雞。 圖／觀天下有線電視提供
在中華開發文教基金會「營養100」計畫幫助下，鼻頭國小學生午餐吃的西式漢堡和炸雞。 圖／觀天下有線電視提供

中華開發文教基金會推動「營養100」計畫，補助偏鄉學童營養加菜金，今(27)日更到東北角鼻頭國小和和美國小擔任一日廚工，以實際行動陪伴學童成長，午餐就準備同學票選出來的西式漢堡和炸雞，基金會透過兼具美味與健康的盛宴，表達對學校師生的心意，希望為大家帶來難得的幸福體驗。

由凱基投信總經理張慈恩及開發金文教基金會執行長楊秀娟，率同一行12人，從食材採買、洗菜備料、蒸煮到打菜，都分組一手包辦，今天的餐點是由學生票選出來的主菜是西式漢堡，配菜有美味炸雞腿，還有玉米濃湯、水果和奶酪。

凱基投信總經理張慈恩說，今天到東北角辦理營養100分計畫及午餐約會，不僅補助營養加菜金，也透過「午餐的約會」由企業志工至偏鄉小學擔任午餐志工，為孩子們親手料理一場午餐盛宴，看到孩子們享用美食的滿足表情，是給這些志工莫大的鼓勵，也希望今天這些志工的陪伴，能帶給孩子更多溫暖。

鼻頭國小校長李延昌說，感謝凱基投信張總經理，楊執行長帶領中華開發文教基金會的企業志工們，透過愛與熱忱攜手我們鼻頭國小與和美國小，到校辦理營養100分計畫，為全校師生的營養健康盡一份心力。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

投信 約會 美國

延伸閱讀

吃拉亞「安妮亞馬克杯」免費送！還有間諜家家酒套餐

影／金沙風獅文化季台灣餐車快閃 500個漢堡預約滿單

萬聖節版腥紅漢堡登場！ 貳樓攜手美國HEINZ「扮鬼」

議員爆士林國中賣炸雞、含糖飲料每月賺20萬 教育局：再稽查、違者送辦

相關新聞

以為是特賣會！媽媽見科工館「一景象」爆共鳴 網笑：馬上轉頭問兒子

不少孩子總丟三落四，時常搞丟身邊的雨傘、橡皮、水壺等等，令家長好氣又好笑。一位媽媽就發文分享自己在科工館科學園遊會看見的「奇景」，笑稱…

高中導師要求詳填課餘時間紀錄表 學生怨：根本窺探隱私

課後時間如何有善利用一直是學生們必面對的課題，因此許多師長都會教導學生如何安排時間計畫。一名高中老師要求學生每天必須填寫「個人課餘時間管理紀錄表」，詳實記錄自己的作息後繳回，卻引發學生不滿，認為老師「過於窺探學生隱私」。

被爆減師薪、增授課數 嘉陽高中喊冤

全國教育產業總工會昨批評，嘉陽高中以少子化為由，5個學年連續寄存名額減少學生數，但教師薪資上限從5.2萬減為4萬，基本鐘...

「營養100」計畫加菜 鼻頭國小學童喜吃漢堡和炸雞

中華開發文教基金會推動「營養100」計畫，補助偏鄉學童營養加菜金，今(27)日更到東北角鼻頭國小和和美國小擔任一日廚工，以實際行動陪伴學童成長，午餐就準備同學票選出來的西式漢堡和炸雞，基金會透過兼具美味與健康的盛宴，表達對學校師生的心意，希望為大家帶來難得的幸福體驗。

女兒生日寶媽送餅乾到班 「能否帶零食去學校」掀兩派論戰

小孩上學後，時常碰到生日當天為上學日，一名家長分享，因為自己的孩子今年生日剛好要上學，因此準備了各類糖果餅乾外送到學校，幫孩子慶生之餘也和同學們一同分享。沒想到引發兩極討論，一派網友表示不該帶零食去學校造成困擾，另一派網友則認為藉此留下特別的回憶也沒有不好。

師生、家長秀創意！葳格小學萬聖節登場 變裝、星光影院、闖關活動超精彩

節慶文化融入雙語教育，台中市知名私校葳格國際學校小學部萬聖節活動於今(27)日盛大展開，師生和家長一同變裝大秀創意，以一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。